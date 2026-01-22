Notte Bianca a Napoli tra spettacoli in strada e clown: c’è lo show di Simone Schettino

Arriva San Giovanniello in festa, la Notte Bianca che si terrà sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 18:00, presso la zona afferente alla terza Municipalità di Napoli. L’ingresso è libero e gratuito per tutti, così come la partecipazione agli spettacoli in programma.

San Giovanniello in Festa: la Notte Bianca a Napoli

Si parte alle ore 18:00 in Piazza Ottocalli: la grande festa sarà inaugurata dallo spettacolo degli Sbandieratori. Seguiranno animazione e mascheroni, lo show de I Mandolini di Mastro Masiello lungo via Santi Giovanni e Paolo.

Alle ore 19:00 in Piazza Gravina si passerà allo spettacolo de Le Tamorre Gruppo Popolare Terra e Lavoro. La serata proseguirà con attività di animazione, con la partecipazione del Clown Scarabocchio, spettacoli e balli di Ritmi d’Oriente.

Alle ore 20:00 prenderà il via il gran finale con lo spettacolo di Simone Schettino, celebre comico napoletano che regalerà agli spettatori uno show ricco di risate e divertimento. Grandi e piccini potranno prendere parte alla grande festa ad accesso libero e gratuito per tutti.

RIEPILOGO INFO

Cosa: San Giovanniello in Festa, Notte Bianca alla Terza Municipalità di Napoli;

Quando: sabato 24 gennaio 2026 a partire dalle ore 18:00;

Dove: piazza Ottocalli e piazza Gravina.