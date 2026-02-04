Carnevale a Napoli, 5 giorni di festa e spettacoli tra piazza Mercato e Municipio: programma

Dal 13 al 17 febbraio 2026 torna Sottencoppa – Carnevale Sonico Napoletano, il grande festival carnevalesco che si terrà a Napoli, tra piazza Mercato, la Chiesa di Sant’Eligio, la Chiesa di Santa Croce e Purgatoria al Mercato e Piazza Municipio.

Sottencoppa 2026, il Carnevale a Napoli: il programma

La kermesse è promossa dal Comune di Napoli e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Cartellone degli eventi metropolitani 2025/26, con la direzione artistica di Giulio Nocera. Dopo tre edizioni e oltre cinquenta artisti, Sottencoppa presenta il suo capitolo più ampio e articolato, chiamando a raccolta più di 80 talenti tra musicisti e performer provenienti da 12 paesi del mondo, oltre che da Napoli e vari luoghi della Campania.

Nel grande tendone da circo allestito in Piazza Mercato e nelle chiese che lo circondano, zampogne, tromboni, archi, strumenti antichi e inventati, ciaramelle e pivette, percussioni e strumenti orientali daranno vita a uno spazio farsesco e immaginifico in cui il grandioso e il meschino, il sacro e il profano, la nascita e la morte convivono concretamente.

Tra Piazza Mercato e Piazza Municipio, si aprirà una geografia sonora senza confini. Tra i protagonisti: il santur persiano di Alireza Mortazavi e la voce notturna di Keeley Forsyth, la poesia dell’egiziano Abdullah Miniawy e il rap di Aunty Rayzor.

Spazio alle produzioni originali con UBI FRACASSORIUM, in cui le guarattelle dialogano con percussioni e improvvisazione elettroacustica e la voce di Pulcinella riscopre la sua natura sperimentale, e l’Ensemble Festa Immobile, formazione estemporanea nata per il festival che intreccia Medioevo e improvvisazione contemporanea.

Nel weekend del 14 e 15 febbraio il programma dedicato ai bambini prevede laboratori di teatro delle ombre, costruzione di bandiere e vessilli, giochi in legno della tradizione, arte circense. Il 17 febbraio, per il Martedì Grasso, il festival si chiuderà con A MORTE CARNEVALE: un’azione urbana collettiva che celebrerà in Piazza Municipio la simbolica morte del Carnevale come rifondazione del mondo, con la partecipazione di oltre cinquanta musicisti, tra la Banda Città di Sessa Aurunca, la Paranza Popolo Vascio, la Piccola Orchestra Improvvisa diretta da Chiara Mallozzi, e la voce della giovane soprano Chiara Turiello.