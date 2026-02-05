A Napoli arriva la Festa del Cioccolato di San Valentino: 5 giorni tra stand e show gratis

Dall’11 al 15 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, in Piazza San Pasquale, a Napoli, arriva Chocoliamo, la grande festa del cioccolato artigianale a ingresso libero e gratuito per tutti.

Chocoliamo, a Napoli la festa del cioccolato per San Valentino

Un vero e proprio regno per i golosi che per ben 5 giorni avranno la possibilità di scoprire le migliori creazioni dolciarie dei produttori italiani. Nel corso della kermesse, i visitatori potranno partecipare a workshop e dimostrazioni di cioccolateria, guidati da esperti del settore, e scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato.

Chocoliamo è una manifestazione che riunisce i migliori produttori di cioccolato e dolci, provenienti da tutta Italia, con stand da ogni parte del paese. Tutti potranno perdersi in un vero e proprio percorso del gusto, a tema San Valentino, assaggiando specialità come cuori di cioccolato, praline, macaron, churros, pancake, dolci siciliani, liquirizie e caramelle, tutte realizzate con ingredienti di alta qualità e cura artigianale.

Il tutto in un’atmosfera di divertimento e intrattenimento soprattutto per i più piccoli. L’evento sarà animato dai personaggi dei cartoon a tema Carnevale e San Valentino, a cura di Zebby Animation. I bambini potranno incontrare i personaggi e cimentarsi in attività come ballon art e tattoo. Il tutto accompagnato da buona musica.

Gli innamorati potranno prendere parte al laboratorio Art Attack in Saint Valentine Edition per realizzare un biglietto d’auguri da regalare all’amore della propria vita: fidanzati, genitori, nonni o amici del cuore. In più saranno presenti Cupido e la Mascotte Cuore per scattare memorabili foto.

L’evento è organizzato dalla D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, con il patrocinio della Prima Municipalità di Napoli, presieduta dalla presidente Giovanna Mazzone, e della Bcc Napoli. Gli stand saranno aperti dalle 10:00 fino a tarda sera. L’ingresso è libero e gratuito.

“Chocoliamo è un evento che rappresenta la passione e la creatività degli artigiani italiani, rivolta al pubblico dei golosi di tutte le età” – ha dichiarato Luigi De Simone di D2 Eventi. Giovanna Mazzone, presidente della Prima Municipalità di Napoli, ha aggiunto: “Siamo felici di patrocinare questo evento e di offrire ai napoletani e ai turisti un’occasione unica di scoprire il meglio del cioccolato e dei dolci italiani”.