Carnevale nel Napoletano: 4 giorni di festa per tutti tra sfilate di carri, mercatini e gonfiabili

Prende il via il Carnevale di Bacoli, nel Napoletano, che animerà le vie del centro a partire da sabato 14 e fino a martedì 17 febbraio 2026, tra sfilate, carri e intrattenimento per tutti.

Carnevale di Bacoli 2026: 4 giorni di sfilate e carri allegorici

Quattro giornate dedicate all’allegria del Carnevale che toccheranno diversi punti della città. Si parte sabato da Cappella per poi proseguire i festeggiamenti alla Villa Comunale per l’intera giornata di domenica. Le ultime due date, di lunedì e martedì faranno esplodere la festa in Piazza Rossini al Fusaro e poi al Porto di Baia.

Scenografici carri allegorici attraverseranno le strade, tra musica, balli e colori. A disposizione dei visitatori ci sarà anche un mercatino dedicato mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’area gonfiabili o partecipando agli svariati giochi in programma.

“Avremo 4 sfilate di Carnevale! È tutto pronto a Bacoli per il grande spettacolo. In quattro giorni diversi, dal sabato a martedì. E coinvolgeremo tutta la città. Si parte da Cappella, sabato pomeriggio. Poi la Villa Comunale, la domenica. E qui sarà davvero una festa esagerata. Dalla mattina, fino alla sera. Per la gioia di migliaia di bambini, famiglie. Quattro carri allestiti, un mercatino, gonfiabili, giochi. E molto altro ancora. Lunedì pomeriggio, in Piazza Rossini al Fusaro. E martedì, al porto di Baia” – ha dichiarato il primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione.

“È una tradizione diffusa che abbiamo voluto fortemente, per accontentare tutti. Per respirare la magia del Carnevale, no stop. E sta funzionando. Stiamo diventando un riferimento per tutta la provincia. Vi aspettiamo in tantissimi. Venitevi a divertire insieme a noi. Bacoli fa festa. Bacoli canta e balla. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco, il consigliere comunale Antonio Della Ragione e tutte le associazioni ed i volontari che stanno rendendo possibile questa gioia collettiva. Un calendario pieno di tante cose. Bimbi, siete pronti? Insieme, è più bello. Un passo alla volta”.