Giornate FAI, 2 giorni gratis tra le meraviglie di Napoli e della Campania: cosa visitare

Mar 10, 2026 - Veronica Ronza

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, il principale evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia organizzato da FAI, che consentirà ai partecipanti di visitare centinaia di luoghi speciali, con tanti meravigliosi siti esclusivi da visitare a Napoli e in Campania.

Giornate FAI di Primavera 2026: i siti a Napoli e in Campania

In occasione della primavera, grazie all’impegno di migliaia di volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni, saranno visitabili a contributo libero località d’arte, storia e natura da Nord a Sud della Penisola, spesso poco conosciute e valorizzate, molte delle quali solitamente inaccessibili.

Tra castelli, chiese, luoghi dell’educazione, laboratori artigiani e aree naturalistiche, passando per teatri, collezioni d’arte e siti produttivi, le Giornate Fai rappresentano ancora una volta un’occasione unica per scoprire ed apprezzare il patrimonio che ci circonda, contribuendone alla tutela e alla valorizzazione. Tra le novità di questa edizione, una selezione di aperture per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e valorizzare la figura e l’eredità spirituale e culturale del santo patrono d’Italia, oltre all’apertura al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Ai visitatori non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente sarà chiesto a coloro che lo desiderano di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.

Giornate FAI di Primavera 2026 a Napoli: cosa vedere

  • Palazzo D’Avalos del Vasto;
  • Stadio Diego Armando Maradona;
  • Fonderia Nolana del Giudice, Nola;
  • Anfiteatro Cumano, Bacoli;
  • Baia di Ieranto, Massa Lubrense;
  • Parco di Villa Monte San Michele, una collina storica, Capri;
  • Stabilimento Balneo-termale militare Ischia, Ischia;
  • Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica;
  • La Tela Ritrovata del Vaccaro, Nola;
  • Istituto Zoo-Profilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Portici;
  • Necropoli Paleocristiana di Villa Elvira, Pozzuoli;
  • Percorso Archeologico del Rione Terra, Pozzuoli;
  • Palazzo Vallelonga BCP, Torre del Greco;
  • Chiesa di Santa Maria della Purificazione, Pozzuoli;
  • Sedil Dominova, Sorrento;
  • Istituto Francesco Degni, Torre del Greco.

Giornate FAI a Caserta

  • Cattedrale di San Paolo, Aversa;
  • Palazzo Vescovile, Aversa;
  • Sedile San Luigi, Aversa;
  • Palazzo della Prefettura;
  • Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento;
  • Chiesa e Chiostro di San Domenico, Aversa;
  • Palazzo Ex Giudice di Pace, Aversa;
  • Parco Sorgenti Ferrarelle, Riardo;
  • Chiesa di San Carlo Borromeo, Sessa Aurunca;
  • Chiesa Rupestre Santa Maria in Grotta, Rongolisi;
  • Villa Matilde Avallone, Cellole;
  • Cattedrale SS. Pietro e Paolo, Sessa Aurunca;
  • Palazzo di Transo, Sessa Aurunca;
  • Chiesa di San Leone IX, Sessa Aurunca;
  • Chiostro San Domenico e Congrega SS. Rosario, Sessa Aurunca.

Giornate Fai a Salerno

  • Casa L’Orto, la dimora di Sol Lewitt in Costiera Amalfitana, Praiano;
  • Palazzo Santa Maria, sede Fondazione Meeting del Mare, Camerota;
  • Palazzo Mazziotti, dimora nobile del Risorgimento Cilentano, Pollica;
  • Aula cultuale di Palazzo Pedace, mostra di Prospero Calciano;
  • Fondazione Ebris;
  • I presepi della famiglia Natella;
  • Palazzo Arcivescovile, sale private e cappella di nona.

Giornate Fai a Avellino e Benevento

  • Chiesa di San Giovanni, Avella;
  • Palazzo Ducale Alvarez de Toledo;
  • Chiesa di San Bernardino, Mirabella Eclano;
  • Chiesa di Santa Maria Maggiore, Mirabella Eclano;
  • Chiesa di Santa Candida, Avella;
  • Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, Avella;
  • MIA, Museo Immersivo e Archeologico di Avella;
  • Palazzo Borrelli, Avella;
  • Chiesa di San Francesco, Mirabella Eclano;
  • Monumento ai Caduti di Mirabella Eclano;
  • Museo Civico di Arte Sacra, Mirabella Eclano;
  • Museo del Carro, Mirabella Eclano;
  • Museo dei Misteri, Mirabella Eclano;
  • Antico Frantoio in Pietra, Solopaca;
  • Sede Confindustria Benevento;
  • Complesso di Sant’Agostino, Benevento.

