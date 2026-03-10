Giornate FAI, 2 giorni gratis tra le meraviglie di Napoli e della Campania: cosa visitare
Mar 10, 2026 - Veronica Ronza
Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, il principale evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia organizzato da FAI, che consentirà ai partecipanti di visitare centinaia di luoghi speciali, con tanti meravigliosi siti esclusivi da visitare a Napoli e in Campania.
Giornate FAI di Primavera 2026: i siti a Napoli e in Campania
In occasione della primavera, grazie all’impegno di migliaia di volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni, saranno visitabili a contributo libero località d’arte, storia e natura da Nord a Sud della Penisola, spesso poco conosciute e valorizzate, molte delle quali solitamente inaccessibili.
Tra castelli, chiese, luoghi dell’educazione, laboratori artigiani e aree naturalistiche, passando per teatri, collezioni d’arte e siti produttivi, le Giornate Fai rappresentano ancora una volta un’occasione unica per scoprire ed apprezzare il patrimonio che ci circonda, contribuendone alla tutela e alla valorizzazione. Tra le novità di questa edizione, una selezione di aperture per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e valorizzare la figura e l’eredità spirituale e culturale del santo patrono d’Italia, oltre all’apertura al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Ai visitatori non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente sarà chiesto a coloro che lo desiderano di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.
Giornate FAI di Primavera 2026 a Napoli: cosa vedere
- Palazzo D’Avalos del Vasto;
- Stadio Diego Armando Maradona;
- Fonderia Nolana del Giudice, Nola;
- Anfiteatro Cumano, Bacoli;
- Baia di Ieranto, Massa Lubrense;
- Parco di Villa Monte San Michele, una collina storica, Capri;
- Stabilimento Balneo-termale militare Ischia, Ischia;
- Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica;
- La Tela Ritrovata del Vaccaro, Nola;
- Istituto Zoo-Profilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Portici;
- Necropoli Paleocristiana di Villa Elvira, Pozzuoli;
- Percorso Archeologico del Rione Terra, Pozzuoli;
- Palazzo Vallelonga BCP, Torre del Greco;
- Chiesa di Santa Maria della Purificazione, Pozzuoli;
- Sedil Dominova, Sorrento;
- Istituto Francesco Degni, Torre del Greco.
Giornate FAI a Caserta
- Cattedrale di San Paolo, Aversa;
- Palazzo Vescovile, Aversa;
- Sedile San Luigi, Aversa;
- Palazzo della Prefettura;
- Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento;
- Chiesa e Chiostro di San Domenico, Aversa;
- Palazzo Ex Giudice di Pace, Aversa;
- Parco Sorgenti Ferrarelle, Riardo;
- Chiesa di San Carlo Borromeo, Sessa Aurunca;
- Chiesa Rupestre Santa Maria in Grotta, Rongolisi;
- Villa Matilde Avallone, Cellole;
- Cattedrale SS. Pietro e Paolo, Sessa Aurunca;
- Palazzo di Transo, Sessa Aurunca;
- Chiesa di San Leone IX, Sessa Aurunca;
- Chiostro San Domenico e Congrega SS. Rosario, Sessa Aurunca.
Giornate Fai a Salerno
- Casa L’Orto, la dimora di Sol Lewitt in Costiera Amalfitana, Praiano;
- Palazzo Santa Maria, sede Fondazione Meeting del Mare, Camerota;
- Palazzo Mazziotti, dimora nobile del Risorgimento Cilentano, Pollica;
- Aula cultuale di Palazzo Pedace, mostra di Prospero Calciano;
- Fondazione Ebris;
- I presepi della famiglia Natella;
- Palazzo Arcivescovile, sale private e cappella di nona.
Giornate Fai a Avellino e Benevento
- Chiesa di San Giovanni, Avella;
- Palazzo Ducale Alvarez de Toledo;
- Chiesa di San Bernardino, Mirabella Eclano;
- Chiesa di Santa Maria Maggiore, Mirabella Eclano;
- Chiesa di Santa Candida, Avella;
- Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, Avella;
- MIA, Museo Immersivo e Archeologico di Avella;
- Palazzo Borrelli, Avella;
- Chiesa di San Francesco, Mirabella Eclano;
- Monumento ai Caduti di Mirabella Eclano;
- Museo Civico di Arte Sacra, Mirabella Eclano;
- Museo del Carro, Mirabella Eclano;
- Museo dei Misteri, Mirabella Eclano;
- Antico Frantoio in Pietra, Solopaca;
- Sede Confindustria Benevento;
- Complesso di Sant’Agostino, Benevento.