Giornate FAI, 2 giorni gratis tra le meraviglie di Napoli e della Campania: cosa visitare

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, il principale evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia organizzato da FAI, che consentirà ai partecipanti di visitare centinaia di luoghi speciali, con tanti meravigliosi siti esclusivi da visitare a Napoli e in Campania.

Giornate FAI di Primavera 2026: i siti a Napoli e in Campania

In occasione della primavera, grazie all’impegno di migliaia di volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni, saranno visitabili a contributo libero località d’arte, storia e natura da Nord a Sud della Penisola, spesso poco conosciute e valorizzate, molte delle quali solitamente inaccessibili.

Tra castelli, chiese, luoghi dell’educazione, laboratori artigiani e aree naturalistiche, passando per teatri, collezioni d’arte e siti produttivi, le Giornate Fai rappresentano ancora una volta un’occasione unica per scoprire ed apprezzare il patrimonio che ci circonda, contribuendone alla tutela e alla valorizzazione. Tra le novità di questa edizione, una selezione di aperture per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e valorizzare la figura e l’eredità spirituale e culturale del santo patrono d’Italia, oltre all’apertura al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Ai visitatori non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente sarà chiesto a coloro che lo desiderano di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.

Giornate FAI di Primavera 2026 a Napoli: cosa vedere

Palazzo D’Avalos del Vasto;

Stadio Diego Armando Maradona;

Fonderia Nolana del Giudice, Nola;

Anfiteatro Cumano, Bacoli;

Baia di Ieranto, Massa Lubrense;

Parco di Villa Monte San Michele, una collina storica, Capri;

Stabilimento Balneo-termale militare Ischia, Ischia;

Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica;

La Tela Ritrovata del Vaccaro, Nola;

Istituto Zoo-Profilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Portici;

Necropoli Paleocristiana di Villa Elvira, Pozzuoli;

Percorso Archeologico del Rione Terra, Pozzuoli;

Palazzo Vallelonga BCP, Torre del Greco;

Chiesa di Santa Maria della Purificazione, Pozzuoli;

Sedil Dominova, Sorrento;

Istituto Francesco Degni, Torre del Greco.

Giornate FAI a Caserta

Cattedrale di San Paolo, Aversa;

Palazzo Vescovile, Aversa;

Sedile San Luigi, Aversa;

Palazzo della Prefettura;

Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento;

Chiesa e Chiostro di San Domenico, Aversa;

Palazzo Ex Giudice di Pace, Aversa;

Parco Sorgenti Ferrarelle, Riardo;

Chiesa di San Carlo Borromeo, Sessa Aurunca;

Chiesa Rupestre Santa Maria in Grotta, Rongolisi;

Villa Matilde Avallone, Cellole;

Cattedrale SS. Pietro e Paolo, Sessa Aurunca;

Palazzo di Transo, Sessa Aurunca;

Chiesa di San Leone IX, Sessa Aurunca;

Chiostro San Domenico e Congrega SS. Rosario, Sessa Aurunca.

Giornate Fai a Salerno

Casa L’Orto, la dimora di Sol Lewitt in Costiera Amalfitana, Praiano;

Palazzo Santa Maria, sede Fondazione Meeting del Mare, Camerota;

Palazzo Mazziotti, dimora nobile del Risorgimento Cilentano, Pollica;

Aula cultuale di Palazzo Pedace, mostra di Prospero Calciano;

Fondazione Ebris;

I presepi della famiglia Natella;

Palazzo Arcivescovile, sale private e cappella di nona.

Giornate Fai a Avellino e Benevento