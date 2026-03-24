Vedi Napoli e poi Mangia tra babà, casatielli, pastiere e braciole: un mese di eventi gratis

Dal 26 marzo al 3 maggio 2026 torna Vedi Napoli e poi mangia, la rassegna promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli che darà il via ad un mese di eventi gratis che avranno come protagonisti i piatti della cucina napoletana.

Vedi Napoli e poi mangia 2026: un mese di eventi gratis

Si susseguiranno ben 20 appuntamenti, con la direzione artistica e la curatela scientifica di Marino Niola, tra racconti, show cooking e performance musicali alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali.

A completare il ricco programma i 6 concerti nelle più belle chiese partenopee. Tutti gli eventi sono gratuiti ma per partecipare alle iniziative è necessaria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. L’ingresso ai concerti è libero fino a esaurimento posti.

“Al primo evento dedicato al babà ci sarà Marisa Laurito special guest. Su indicazione del Sindaco Manfredi, parte della programmazione di questa edizione è dedicata al mare, avendo come orizzonte l’America’s Cup. Ci sarà spazio per i piatti che nascono dal mare e per i circoli che si trovano sul mare” – ha dichiarato l’Assessora Teresa Armato.

L’edizione 2026 di Vedi Napoli e poi Mangia è organizzata dall’Associazione Santa Chiara Orchestra con direzione artistica e curatela scientifica di Marino Niola. Ogni evento è un percorso esperienziale che invita cittadini e turisti a scoprire un patrimonio culturale vivo, stratificato nei secoli, capace di restituire la città nei suoi momenti fondamentali: la strada e la casa, la festa e la devozione, l’artigianato e l’eccellenza, il mare e la terra.

Il racconto è affidato a studiosi, autori, docenti universitari e firme autorevoli del giornalismo gastronomico. Protagonisti degli show cooking saranno chef, pizzaioli e maestri pasticcieri che, prima della degustazione, illustreranno dal vivo tecniche, passaggi e segreti delle ricette della tradizione. Il racconto gastronomico sarà accompagnato da momenti musicali dedicati alla tradizione della canzone napoletana.

Le pietanze di cui si scopriranno storie, segreti e influenze di mondi lontani: babà, scagliozzi e verdure fritte, spaghetti alle vongole fujute, caprese, pizza marinara con le alici, graffa – ombelico della sirena, casatiello, migliaccio dolce, alici fritte, maccheroni alla lardiata, pastiera napoletana, pacchero pomodorini olive e baccalà, casatiello dolce, polpo alla luciana, sfogliatella, braciola, pizza chiena e tatiello, pasta cresciuta, sartù di riso, gattò di patate.

Vedi Napoli e poi Mangia attraversa la città, componendo una geografia del gusto, che unisce centro storico, Lungomare Caracciolo, area Ovest e area Est: luoghi monumentali, spazi culturali e sedi marittime compongono uno straordinario percorso diffuso. Nel centro storico, appuntamenti in programma al Monastero di Santa Chiara, al Monastero delle Trentatré, Palazzo Serra di Cassano, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Teatro Trianon Viviani e Fondazione Il Canto di Virgilio. Sul Lungomare Caracciolo, Circolo Rari Nantes Napoli, Circolo Canottieri Napoli e Fondazione Dohrn.

Nell’area Ovest Circolo ILVA Bagnoli. Nell’area Est Chiesa di San Francesco e Santa Chiara. Completano questa mappa urbana con una forte identità storica e culturale, il Complesso Monastico di Santa Maria Regina Coeli, luogo di grande continuità religiosa e artistica; e il Complesso Monumentale Vincenziano ai Vergini, nel Borgo dei Vergini, spazio nato per l’accoglienza e oggi punto di incontro tra memoria urbana e vita culturale. A questi luoghi, si aggiungono le chiese che ospiteranno i 6 concerti: Chiesa di Maria Santissima Desolata, Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, Duomo di Napoli, Chiesa di San Francesco delle Monache, Chiesa di San Potito.

Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Napoli.