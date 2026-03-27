Meraviglia napoletana, la Casina Vanvitelliana sarà aperta tutti i giorni: gli orari e le info

Il Centro Ittico Campano spa, in collaborazione l’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Bacoli, annuncia i nuovi orari di apertura della suggestiva Casina Vanvitelliana, all’interno del Parco Borbonico, tra i luoghi simbolo del territorio flegreo, che resterà aperta tutti i giorni.

Bacoli, Casina Vanvitelliana aperta tutti i giorni: gli orari

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: “Siete in tantissimi a volerla visitare. Per questo, abbiamo fatto una scelta mai presa prima. La Casina Vanvitelliana sarà aperta tutti i giorni. Sempre, dal lunedì alla domenica. Sì, avete letto bene. Diventerà così il sito culturale più accessibile dei Campi Flegrei. A Bacoli, sul lago Fusaro, senza mai interruzioni. Si parte subito”.

“Inoltre, potrete contattarci per poterla aprire anche in altri orari. Per soddisfare le esigenze di gruppi di turisti o di scolaresche. È un’occasione da non perdere. La magia del ponte di legno sospeso sul lago. L’incanto dell’opera architettonica di Luigi e Carlo Vanvitelli. E poi le tante mostre artistiche, sempre diverse. E sempre più belle. Così come la suggestione del Real Casino Borbonico. Vi chiedo di diffondere questa novità assoluta”.

A partire da oggi, la Casina Vanvitelliana osserverà i seguenti orari:

Dal lunedì al giovedì: dalle ore 14:00 alle 21:00

dalle ore 14:00 alle 21:00 Venerdì, sabato e domenica: dalle ore 09:00 alle 21:00

Il Parco Borbonico, invece, sarà accessibile tutti i giorni dalle ore 07:00 alle 21:00, offrendo ampi spazi verdi e percorsi naturalistici ideali per il tempo libero e il relax.

Di seguito le tariffe di ingresso:

Adulti: €5,00

Bambini (6-14 anni): €3,00

Gratuito per bambini 0-5 anni e persone con disabilità

Per informazioni è possibile contattare il numero: 081 8687080. Questa iniziativa rientra nell’impegno congiunto delle istituzioni per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Bacoli, rendendolo sempre più accessibile e fruibile durante tutto l’anno.

“Mantenuto un impegno previsto dal programma di governo del territorio, quello di consentire più giorni e più orari di apertura per visitare uno dei siti più caratteristici della nostra città” – queste le parole del Vice Sindaco con delega alla cultura e al turismo, Mauro Cucco.