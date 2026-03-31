All’Edenlandia il primo Festival Immersivo d’Italia: magia con Wonka, Alice e Il Cappellaio

Dal 3 al 26 aprile, in occasione di Pasqua e non solo, al parco divertimenti Edenlandia di Napoli arriva Wonka incontra Il Cappellaio Matto, il primo festival immersivo d’Italia dove il visitatore non sarà soltanto spettatore ma protagonista di una magica avventura.

All’Edenlandia Wonka e Il Cappellaio: primo festival immersivo

Da venerdì 3 e il lunedì di Pasquetta ma anche in tutti i weekend di aprile, sedici attori professionisti interpreteranno Wonka e il Cappellaio Matto, due personaggi da mondi opposti, uniti da una missione comune.

Gli ospiti di Edenlandia troveranno nelle quattro attrazioni storiche – Trenino, Beffe, Castello e Maniero, dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 18– i personaggi dei due universi narrativi di Wonka e di Wonderland ed incontreranno non solo il Cappellaio Matto e Willy Wonka ma tanti altri magici personaggi come Alice, Bianconiglio, Stregatto, Oompa Loompa, Pinco Panco, Panco Pinco ed anche la Carta e la Regina di cuori: proprio lei che ha rubato la boccetta rossa dell’Essenza del Sorriso, la ricetta più preziosa di Willy Wonka, l’ingrediente segreto che rende la sua cioccolata capace di far sognare grandi e piccini.

Wonka e il Cappellaio Matto, protagonisti principali di sketch, prove di abilità e momenti di interazione comica, chiederanno aiuto ai visitatori per evitare che i sogni diventino in bianco e nero e che Edenlandia diventi triste e grigia.

Edenlandia si trasforma, inoltre, in un teatro a cielo aperto per recuperare la boccetta rossa dell’Essenza del Sorriso, la ricetta più preziosa di Willy Wonka, con l’ingrediente segreto per il suo cioccolato, rubata dalla Regina di Cuori.

I partecipanti possono acquistare un Golden Ticket di soli 10 euro mentre i bambini fino ad un anno entrano gratuitamente. Con questo tipo di biglietto sarà possibile ricevere la stella adesiva che dà diritto al dolce premio finale, ovviamente di cioccolata della Fabbrica delle Meraviglie, oltre ai tanti prodotti esclusivi di Edenlandia.

Ogni giornata di festival si apre con uno show inaugurale alle ore 11 nella piazza centrale del parco, il cui accesso è gratuito, con l’irruzione tra i viali degli Oompa Loompa, di Alice e Bianconiglio e di decine di figuranti itineranti ma soprattutto con l’arrivo di Willy Wonka e del Cappellaio Matto per il lancio ufficiale dell’avventura con il loro motto “Il sorriso non si lascia rubare”. Sempre in ogni giornata del festival alle ore 13 e alle 16 sul palco centrale ci sarà spazio per gratuiti spettacoli musicali e teatrali con gli attori e i figuranti delle favole di Wonka e Wonderland.