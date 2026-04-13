Comicon a Napoli, 4 giorni di festa nel villaggio dei Cosplayers: ospiti famosi e biglietti

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Comicon, uno dei più grandi eventi europei di intrattenimento culturale, pronto a tornare nella città partenopea con un programma ricco di iniziative e tanti ospiti di spessore: è già possibile acquistare i biglietti direttamente online.

Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti e biglietti

Anche quest’anno tanti saranno gli ospiti nazionali e internazionali che prenderanno parte alla kermesse, tra incontri e spettacoli, ricoprendo le molte anime del festival: dal fumetto al cinema e alle serie TV passando per videogame, giochi e musica.

Spazio, inoltre, all’originalità per i cosplayer e i tanti visitatori che decideranno di prendere parte alla grande festa sfoggiando il proprio costume più bello. Come da tradizione, non mancheranno le innumerevoli mostre a tema che popoleranno il magico villaggio allestito tra i padiglioni della Mostra.

Comicon 2026 a Napoli: gli ospiti più attesi

Tra gli annunci più attesi spicca un evento storico per il pubblico italiano: Makoto Yukimura arriva per la prima volta in Italia. Il leggendario mangaka giapponese, autore di Vinland Saga, una delle opere più amate e premiate del fumetto contemporaneo a tema storico, sarà ospite dell’evento partenopeo. Comicon dedicherà a Yukimura e alla sua opera una mostra speciale, oltre a incontri con il pubblico e ulteriori iniziative che verranno svelate nei prossimi mesi.

In occasione della manifestazione, a Napoli torna anche Caparezza, reduce dall’enorme successo editoriale e discografico di Orbit Orbit. Cantautore e musicista capace di fondere rap, rock, satira e critica sociale, Caparezza sarà protagonista di una mostra inedita che esporrà per la prima volta le tavole del fumetto Orbit Orbit, opera che accompagna l’omonimo album e segna il suo debutto come autore e sceneggiatore di fumetti.

Sul fronte internazionale, il festival accoglie anche Liam Sharp, celebre fumettista britannico noto per il suo lavoro su Wonder Woman: Rebirth, The Green Lantern di Grant Morrison, Batman: Reptilian di Garth Ennis e numerosi altri titoli iconici. Dalla Serbia arriva R.M. Guéra, maestro del fumetto apprezzato a livello mondiale per serie come Scalped e Goddamned con Jason Aaron, per l’adattamento a fumetti di Django Unchained, per Judge Dredd e per lo speciale Tex: L’Uomo dalle Pistole d’Oro.

A rappresentare l’eccellenza italiana del fumetto ci saranno Sara Pichelli e Simone Bianchi. Pichelli, artista Marvel dal 2008, è co-creatrice di Miles Morales, il nuovo Spider-Man dell’universo Ultimate, e ha lavorato su alcuni dei titoli più importanti della Casa delle Idee, vincendo numerosi riconoscimenti internazionali. Simone Bianchi, illustratore tra i più celebri al mondo, ha lasciato il segno su personaggi iconici come Superman, Batman, Thor, Spider-Man e sugli X-Men, oltre ad aver collaborato con l’universo Star Wars e con grandi nomi della musica internazionale.

COMICON Napoli è anche cosplay, e annuncia la presenza di Yugoro, cosplayer estone di fama internazionale, creatrice di costumi e prop fantasy di altissimo livello. Yugoro incontrerà il pubblico e sarà giudice della COMICON Cosplay Challenge Pro e COMICON Cosplay Challenge Regular, tra gli appuntamenti più amati del festival.

Per la musica, torna infine una voce che ha accompagnato intere generazioni: Giorgio Vanni salirà sul palco dell’Arena Flegrea per un imperdibile concerto live, cantando le sigle più iconiche di Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Detective Conan e molte altre.

Biglietti e informazioni

Il villaggio Comicon sarà aperto dal 30 aprile al 3 maggio dalle ore 10:00 alle 19:00 (con ultimo ingresso alle 18:00). Il biglietto intero ha un costo di 20 euro, il ridotto per i bambini dai 6 agli 11 anni costa 11 euro (da aggiungere la prevendita di 1,50 euro).

L’abbonamento per i 4 giorni, del costo di 46 euro, risulta già sold out mentre è ancora disponibile il Jungle Pass che, al costo di 250 euro, offre numerosi benefici ai visitatori come ingresso anticipato, ticket food, area relax riservata, incontri dedicati, parcheggio nei pressi del complesso fieristico. I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale del Comicon.



