Festa dei Tulipani nel Napoletano: fiori gratis per tutti e giri in pony per i bambini

A Casalnuovo di Napoli, la Festa della Liberazione si celebra con i tulipani: il 25 e 26 aprile 2026 saranno donati gratuitamente oltre 2 mila fiori colorati all’interno del Parco delle Chiocciole, uno spazio immerso nel verde per trascorrere giornate all’insegna della natura, della rinascita e della condivisione.

A Casalnuovo la Festa dei Tulipani: fiori gratis per tutti

L’iniziativa è stata resa possibile dall’associazione Una città che… presieduta da Giovanni Nappi e dall’azienda Tulipani Freschi Italiani. Si susseguiranno due giornate di festa all’interno del parco pubblico di Casalnuovo, aperto dalle 10:00 alle 13:30, tra spettacoli, attività di animazione e gonfiabili usufruibili gratuitamente dai bambini.

Oltre alla raccolta dei coloratissimi tulipani, offerti a cittadini e visitatori che si recheranno presso l’oasi di via Paolo Borsellino, i più piccoli potranno ammirare anche gli splendidi pony, con giri gratuiti a bordo dei simpatici cavalli a misura di bambino.

Si rinnova anche l’appuntamento della Festa del Primo Maggio che, nella serata del primo maggio, darà il via, sempre al Parco delle Chiocciole, al concerto del cantante neomelodico Alessio. Special guest dello spettacolo sarà Emiliana Cantone. Per prenotare il proprio ingresso gratuito, sia per i concerti che per la giornata dei tulipani, basterà inviare un messaggio WhatsApp al numero 375 728 8881 con scritto: @nappi.



