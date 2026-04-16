Spettacolo mozzafiato alla Reggia di Carditello tra cavalli, carosello e fanfara: è gratis

Domenica 19 aprile 2026 cavalli e cavalieri animeranno la Reggia di Carditello, la meravigliosa residenza reale di San Tammaro, dando il via al Carosello storico del 4° Reggimento dei Carabinieri a Cavallo tra rievocazioni storiche e note musicali della Fanfara.

Cavalli, Carosello e Fanfara alla Reggia di Carditello: l’evento

Un vero e proprio viaggio nel tempo – gratuito e aperto al pubblico – organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara. Sabato 18 e domencia 19 aprile prenderà il via anche l’ottava edizione della manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri.

Particolarmente attesa l’esibizione del reparto di formazione del Gruppo Squadroni “Pastrengo”, domenica 19 aprile, alle ore 11, protagonista con la rievocazione di gloriose pagine di storia in un susseguirsi di rapide evoluzioni e complessi intrecci, tratti dalle tradizionali figure del Carosello.

Ad impreziosire l’edizione 2026, il contributo dei rievocatori storici che indossano, per l’occasione, suggestivi abiti d’epoca – in veste di nobili, soldati borbonici e danzatori – e la partecipazione straordinaria degli Sbandieratori del prestigioso Liceo “Salvatore Pizzi” di Capua.

Spazio anche alle visite accompagnate nelle sale reali: i visitatori dell’Area museale potranno assistere alla ricostruzione di alcune scene di danza, in costume storico, nella suggestiva cornice del Salone delle feste.

Nel corso della kermesse, oltre agli spettacoli equestri, sarà possibile perdersi anche tra stand con degustazioni enogastronomiche, percorsi speciali di visita e rievocazioni storiche con danze e momenti teatralizzati (a cura delle Associazioni Danze Nobili, Antiqua Tempora e Primo Reggimento Re), esibizione degli Sbandieratori (Gruppo Sbandieratori del Liceo “Salvatore Pizzi” di Capua) e Forum distrettuale su “Appia Antica, patrimonio UNESCO” (Rotary International Distretto Campania 2101).

Il programma

Cavalli & Cavalieri – VIII ed.

18-19 aprile 2026

Sabato 18 aprile

Ore 9:00

Forum Distrettuale Commissione Cultura D2101 “Appia Antica, patrimonio UNESCO”

A cura di Rotary International Distretto Campania 2101

Per info

Cell. 347 8646555

Ore 14:30 – 17:00

Stand con degustazioni enogastronomiche

A richiesta

Ore 15:00 / 16:00

Visite speciali con danze in costume storico

In collaborazione con Danze Nobili

Per info e costi

Cell. 379 2981223

Domenica 19 aprile

Ore 10:00

Apertura e accoglienza con rievocazioni storiche

A cura di Antiqua Tempora e Primo Reggimento Re

Ingresso gratuito

Per info

Cell. 379 2981223

Ore 11:00

Saluti istituzionali

In occasione della celebrazione dell’ottava edizione “Cavalli & Cavalieri”

*Ingresso gratuito

Per info

Cell. 379 2981223

Ore 11:15

Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo con la Fanfara

*Ingresso gratuito

Per info

Cell. 379 2981223

Ore 12:45 / 15:00 / 16:00

Visite speciali con rievocazioni e danze in costume storico

In collaborazione con Antiqua Tempora, Danze Nobili e Primo Reggimento Re

Per info e costi

Cell. 379 2981223

Ore 12:45 – 17:00

Stand con degustazioni enogastronomiche

A richiesta

Ore 12:45 – 16:00

Area pic-nic

Per info, costi e prenotazione

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Ore 14:00

Esibizione degli Sbandieratori

A cura del Gruppo Sbandieratori del Liceo “Salvatore Pizzi” di Capua

*Attrazione compresa nel biglietto di ingresso dell’Area museale

Per info

Cell. 379 2981223.

Di seguito i costi delle visite accompagnate: intero 8 euro, ridotto over 60 6 euro, ridotto 6-18 anni 4 euro, gruppi (minimo 20 persone) 7 euro, gratuito per under 6 e diversamente abili. Per l’area pic-nic: intero 3 euro, gruppi (massimo 8-10 persone) 20 euro.



