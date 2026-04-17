Riapre per sempre il Cimitero delle Fontanelle: uno dei luoghi più suggestivi di Napoli

Dopo anni di chiusura, finalmente riapre il Cimitero delle Fontanelle di Napoli, uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della città che torna ad accogliere il pubblico.

Meraviglia a Napoli: riapre per sempre il Cimitero delle Fontanelle

Chiuso nel marzo 2020, a seguito del lockdown, questo suggestivo scrigno di devozione popolare e devozione collettiva, situato nel cuore del Rione Sanità, è pronto a riaprire per sempre, diventando nuovamente un punto di riferimento per cittadini, visitatori e turisti.

La riapertura sarà inaugurata con un corteo in partenza da Largo Totò alle ore 9:00 di sabato 18 aprile, dando il via ad una grande festa, simbolo di rinascita e valorizzazione del territorio. Le visite saranno poi disponibili a partire da domenica 19 aprile.

Il Cimitero delle Fontanelle è un ex-ossario che si sviluppa per più di 3000 mq e contiene i resti di un numero imprecisato di persone. Si tratta di un luogo noto in particolare per il cosiddetto rito delle anime pezzentelle, che consiste nell’adozione e la cura, da parte di un napoletano, di un determinato cranio di un’anima abbandonata (detta appunto capuzzella) in cambio di protezione.

Ogni angolo del Cimitero rappresenta uno scrigno di storia, aneddoti, leggende e curiosità. Si tratta di un sito unico al mondo nel suo genere.