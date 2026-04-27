Arriva la Sagra della Pasta e Fagioli: 2 giorni tra stand e specialità a ingresso gratis

Il 13 e 14 giugno 2026 a Santa Croce di Roccaromana, nel Casertano, torna la Sagra della Pasta e Fagioli, uno degli appuntamenti più attesi del periodo che regalerà ben due giornate di gusto e divertimento a cittadini e visitatori.

Sagra della Pasta e Fagioli nel Casertano: l’ingresso è gratis

Un appuntamento reso possibile dal Comitato Festa Santa Croce che darà il via ancora una volta alla kermesse dedicata ad uno dei piatti più amati della tradizione napoletana: la pasta e fagioli. Non mancheranno svariate prelibatezze locali, dal dolce al salato.

Il tutto in un’atmosfera di convivialità e intrattenimento pensato per il divertimento di tutta la famiglia. Il 13 giugno si esibirà Peppe Zona mentre il 14 giugno sarà la volta di Domenico e la sua Fisarmonica. L’evento, giunto alla sua 15esima edizione, è ad ingresso libero e gratuito.

“Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi: la Sagra di Santa Croce. Tra le meravigliose montagne del Monte Maggiore, nel cuore della provincia di Caserta, la nostra tradizione continua a vivere grazie all’impegno e alla passione del Comitato Festa” – si legge nel post degli organizzatori.

“Protagonista indiscussa sarà lei: la pasta e fagioli, preparata secondo la ricetta di una volta, quella che profuma di casa, di famiglia e di storia. Due serate all’insegna della convivialità, tra buon cibo, musica, sorrisi e il piacere di stare insieme, riscoprendo la bellezza delle cose semplici. La sagra non è solo un evento, è un momento di unione, di identità, di appartenenza”.