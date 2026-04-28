In Campania torna la grande Fiera del Vintage del Centro-Sud: 3 giorni di stand, cibo e dj

Dall’1 al 3 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 20:00, all’A1 Expò – Caserta Sud torna la grande Fiera del Vintage, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico del Centro-Sud, con l’ultima edizione stagionale.

Fiera del Vintage 2026 a Caserta: 3 giorni di stand

Tre giornate all’insegna del fascino senza tempo, dove antiquariato, abbigliamento vintage, vinili, modernariato, rigatteria, artigianato, cultura pop, giocattoli, retrogames, fumetti, collezionismo, numismatica e orologi si incontrano in un percorso ricco di suggestioni e scoperte.

Ad arricchire ulteriormente l’ultima edizione della stagione, sarà presente anche una piccola area dedicata all’esposizione di auto, moto e ricambi d’epoca, pensata per gli appassionati dei motori storici e del mondo vintage su due e quattro ruote.

La Fiera si presenta in una veste ancora più ricca: eccezionalmente su tre giorni (e non due come di consueto) sfruttando anche venerdì 1 maggio, la giornata della Festa dei Lavoratori, per offrire al pubblico un’esperienza ancora più ampia e accessibile.

Non solo pezzi unici e gioielli vintage: la fiera rappresenta una vera e propria esperienza da vivere. Per tutta la durata dell’evento, il pubblico sarà accompagnato da un coinvolgente Dj set e potrà usufruire dell’ampia area food & beverage, pensata per offrire una pausa di gusto tra uno stand e l’altro.

La Fiera resterà aperta venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. L’appuntamento è presso l’A1 Expò di Viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista (Caserta Sud). Il ticket d’ingresso ha un costo di 3,50 euro. Il parcheggio interno è disponibile per l’intera giornata al costo di 3,50 euro.

Con questa edizione, la Fiera del Vintage saluta il pubblico dando appuntamento a settembre, alla prossima stagione, dopo la pausa estiva.



