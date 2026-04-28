Primo maggio, apertura straordinaria dei musei più belli: quali visitare a Napoli e Campania
Apr 28, 2026 - Veronica Ronza
Castello Aragonese di Baia - Foto: Josi Gerardo Della Ragione
Venerdì 1 maggio 2026, nel giorno della Festa dei Lavoratori, resteranno eccezionalmente aperti musei e parchi archeologici di proprietà statale, con tanti siti da poter visitare anche a Napoli e in Campania.
Musei aperti 1 maggio 2026: i siti a Napoli e in Campania
Dopo l’accesso libero e gratuito introdotto per la festività del 25 aprile, il Ministero della Cultura ha disposto anche l’apertura straordinaria dei musei venerdì 1 maggio, con i consueti costi e orari di accesso. L’elenco completo dei luoghi della cultura coinvolti è aggiornato in tempo reale sulla pagina dedicata.
Saranno poi resi noti anche i siti accessibili gratuitamente la domenica successiva, 3 maggio, in occasione dell’iniziativa Domenica al Museo che si ripete ogni prima domenica del mese.
Di seguito i siti campani che hanno già aderito all’apertura del primo maggio:
- Palazzo della Dogana dei Grani e Area Archeologica dell’Antica Abellinum, Atripalda, Avellino;
- Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano, Avellino;
- Teatro Romano di Benevento, Benevento;
- Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, Alife, Caserta;
- Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere, Caserta;
- Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo, Caserta;
- Museo Casa Rossa, Anacapri, Napoli;
- Grotta Azzurra, Anacapri, Napoli;
- Museo Archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia, Bacoli, Napoli;
- Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli, Napoli;
- Villa Jovis, Capri, Napoli;
- Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico Nazionale di Capri, Capri, Napoli;
- Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano, Napoli;
- Palazzo Reale di Napoli e Museo Pignatelli, Palazzo Reale di Napoli;
- Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli;
- Certosa e Museo di San Martino, Napoli;
- Castel Sant’Elmo, Napoli;
- Museo Archeologico della Penisola Sorrentina Georges Vallet, Piano di Sorrento, Napoli;
- Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, Pozzuoli, Napoli;
- Parco Archeologico di Cuma, Pozzuoli, Napoli;
- Certosa di San Lorenzo, Padula, Salerno;
- Museo Archeologico Nazionale di Sala Consilina, Sala Consilina, Salerno;
- Museo Archeologico della Valle del Sarno, Sarno, Salerno.