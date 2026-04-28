Primo maggio, apertura straordinaria dei musei più belli: quali visitare a Napoli e Campania

Venerdì 1 maggio 2026, nel giorno della Festa dei Lavoratori, resteranno eccezionalmente aperti musei e parchi archeologici di proprietà statale, con tanti siti da poter visitare anche a Napoli e in Campania.

Musei aperti 1 maggio 2026: i siti a Napoli e in Campania

Dopo l’accesso libero e gratuito introdotto per la festività del 25 aprile, il Ministero della Cultura ha disposto anche l’apertura straordinaria dei musei venerdì 1 maggio, con i consueti costi e orari di accesso. L’elenco completo dei luoghi della cultura coinvolti è aggiornato in tempo reale sulla pagina dedicata.

Saranno poi resi noti anche i siti accessibili gratuitamente la domenica successiva, 3 maggio, in occasione dell’iniziativa Domenica al Museo che si ripete ogni prima domenica del mese.

Di seguito i siti campani che hanno già aderito all’apertura del primo maggio: