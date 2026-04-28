Andrea Sannino in concerto nel Napoletano il primo maggio: ingresso libero e gratis

Venerdì 1 maggio, nella giornata della Festa dei Lavoratori, a Cardito, in provincia di Napoli, prenderà il via il concerto di Andrea Sannino, celebre cantante napoletano: l’evento è a ingresso libero e gratis per tutti.

Concerto di Andrea Sannino a Cardito l’1 maggio: è gratis

Sannino si esibirà al Parco Taglia, dalle ore 21:30, con il suo Via Partenope Summer Tour. Sarà l’occasione per l’artista di cantare, insieme al suo pubblico, le canzoni più belle del suo repertorio, da quelle più recenti ai classici tormentoni come Abbracciame.

“Il1 maggio sarà una grande festa di popolo. Ancora un evento di spessore nella nostra città. Vi aspetto numerosi per il concerto gratuito di Andrea Sannino con il suo Via Partenope Summer Tour” – ha annunciato il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo.

L’amministrazione comunale, in queste ultime ore, considerata la grande affluenza in vista dell’evento, ha fornito alcune informazioni a cittadini e visitatori, riguardanti gli interventi messi in campo per lo svolgimento dell’evento in piena serenità e tranquillità.

“In vista del grande evento di venerdì sera, il Comune informa che non sarà possibile sostare nei pressi del Parco Taglia. Saranno attive postazioni informative ai principali ingressi della città per indicare le aree di parcheggio disponibili. Trovate i parcheggi sulla locandina” – si legge nella nota del Comune di Cardito.

“Consigliamo vivamente ai cittadini carditesi di non utilizzare l’auto. Raggiungere il parco a piedi aiuterà a evitare traffico e disagi. Serve la collaborazione di tutti per vivere insieme una serata indimenticabile in sicurezza e serenità”.



