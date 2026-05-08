Libbra – il festival delle librerie indipendenti torna a Napoli per la sua quinta edizione, da venerdì 8 a domenica 10, con tre giornate dedicate alla cultura, ai libri e alla musica.

Il festival, organizzato da Rete L.I.Re (Librerie Indipendenti in Relazione), di cui fanno parte Dante&Decartes, Librido, Tamu e Perditempo, propone incontri con autori, laboratori per bambini e adulti e workshop, all’insegna del dibattito e dello scambio culturale.

“Per noi i libri sono: dialoghi, pretesti per parlare di, finestre da aprire, un paio di occhiali per vederci meglio, caleidoscopi per lasciar fluttuare l’immaginazione”, si legge sul sito web del festival, “[…] siamo convinti che i libri sono e continueranno ad essere pretesti per innescare discussioni, per aprire scenari, per conoscere e ri-conoscersi.”

Locandina dell’evento

Il programma del festival Libbra

Il fitto programma dell’evento si apre venerdì 8 maggio alle 17:00 con l’incontro PRIGIONIERI PALESTINESI. NELL’INFERNO DELLE CARCERI ISRAELIANE presso la Chiesa di Santi Demetrio e Bonifacio. Tra mostre fotografiche e fumetti, la giornata si concluderà con una cena a cura del ristorante Amir e il live-set di radio-lina.

La giornata di sabato 9 maggio comincerà con PRELUDI. COLLANA DI ARCHITETTURA, a cura delle edizioni Cratèra, in cui si parlerà di architettura e design nella città di Napoli. Continuerà con un pranzo a cura del ristorante Al 53. Seguiranno numerosi incontri e la presentazione del libro Occhi di Foresta di Yeniffer Lilibell Aliaga Chávez. La serata si concluderà con una cena a cura di Anema autoproduzioni e un dj-set a cura di NaDir.

Domenica 9 maggio il festival propone un laboratorio per ragazzi fra gli 8 e i 13 anni, CITTÀ. UNA GUIDA ILLUSTRATA PER FARCI CASO: “alleniamo lo sguardo (a notare quei dettagli in apparenza invisibili), riflettiamo su come percepiamo la città”. Seguirà il pranzo a cura di Cucina clandestina e tanti altri incontri. Trova spazio al festival anche la poesia, con la presentazione di Procne machina di Carmen Gallo, edito da Einaudi.

L’ingresso al festival Libbra Festival a Napoli è gratuito, ma per i laboratori è prevista una quota di partecipazione e per il concerto di sabato un contributo consigliato di 5 euro.



