“Ti aspettiamo con tutto il cuore”, Napoli accoglie il Pontefice: nasce la Pizza Papa Leone

In occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, ha preparato una pizza dedicata al Pontefice e che porta il suo nome. Un modo per accogliere il Pontefice in città con una calorosa accoglienza, attraverso l’eccellenza del tipico piatto partenopeo.

Napoli accoglie il Pontefice: nasce la pizza Papa Leone

“Per il primo anniversario del Pontificato, benvenuto Papa Leone XIV a Napoli. Ti aspettiamo con tutto il cuore” – si legge nei profili social del pizzaiolo che ha voluto dedicare la sua pizza al Santo Padre, giunto in città proprio ad un anno esatto dalla sua nomina ufficiale.

Svariate le pizze “Papa Leone” esposte all’esterno della pizzeria nel centro storico di Napoli, disposte su un tavolo pronte per essere ammirate, fotografate e degustate da clienti, visitatori e turisti. Già dalle prime ore della mattinata, infatti, la città è in festa, pronta ad accogliere il Pontefice con il calore che da sempre contraddistingue il popolo partenopeo.

Papa Leone ha fatto tappa prima a Pompei per la Santa Messa e la Supplica alla Madonna. Nel pomeriggio si sposterà in elicottero a Napoli, atterrando presso la Rotonda Diaz per poi dirigersi al Duomo. Infine, il momento più atteso della giornata: l’incontro con i fedeli in Piazza del Plebiscito.