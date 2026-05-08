Papa Leone a Pompei: “Giornata di benedizioni. Anche io mi sento benedetto per essere qui”

Pompei ha accolto con emozione ed affetto l’arrivo di Papa Leone XIV nel giorno dedicato alla Supplica alla Madonna di Pompei: anche il Pontefice si è detto grato e “benedetto” per essere giunto in un luogo di grande valenza religiosa.

Papa Leone a Pompei: “Mi sento benedetto per essere qui”

“È bello per me iniziare questa Visita Pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso. Qui, nelle Opere del Santuario, si sperimenta ogni giorno la potenza della Risurrezione di Cristo che, nell’amore, rigenera i cuori alla vita buona del Vangelo. Qui il Tempio della Carità e il Tempio della Fede si sostengono a vicenda. La preghiera alimenta l’accoglienza, l’affetto, il servizio e l’impegno generoso di tanti, nei Centri educativi, nelle Case Famiglia, alla Mensa per i poveri. E l’amore compie miracoli che vanno ben oltre ogni sforzo e aspettativa: nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime” – ha dichiarato.

“Buongiorno Pompei. La nostra Madre Maria, la mamma è sempre con noi” – ha proseguito poi salutando i fedeli in piazza prima di recarsi in Santuario per salutare gli ammalati e le persone con disabilità in attesa della Santa Messa.

“Oggi è una giornata di benedizioni, sono il primo a sentirmi benedetto nel venire qui nel giorno della Supplica alla Madonna di Pompei. Siamo tutti uniti in Gesù, nella nostra mamma Maria in questa bellissima giornata. Gesù è sempre con noi, cammina con noi. Dio benedica tutti” – ha continuato.

Dopo la celebrazione della Santa Messa e della preghiera della Supplica, il Pontefice si sposterà da Pompei a Napoli in elicottero, dove è atteso prima al Duomo poi in Piazza del Plebiscito per l’incontro con i fedeli.