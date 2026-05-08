Oggi la Supplica alla Madonna di Pompei con Papa Leone: orari e dove seguirla in TV

Oggi, venerdì 8 maggio 2026, si rinnova il tradizionale appuntamento con la Supplica alla Madonna di Pompei, che quest’anno vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone XIV, con centinaia di fedeli che si riuniranno in Santuario per recitare il toccante testo e tanti altri che seguiranno la cerimonia religiosa in diretta televisiva o in streaming.

Oggi Supplica Madonna Pompei con il Papa: dove vederla in TV

Alle 9:30 prenderà il via il percorso di Papa Leone XIV in papa mobile che si dirigerà verso il Santuario dove si dedicherà all’Adorazione e benedizione degli ammalati. Il rito solenne avrà inizio alle 10:30 con la Santa Messa presieduta dal Pontefice in piazza Bartolo Longo e seguita dalla preghiera della Supplica.

Nel pomeriggio, terminata la visita papale, riprenderanno gradualmente le attività del Santuario e la Basilica riaprirà dalle 18:00 con la recita solenne del Santo Rosario. Alla messa delle 19:00 si aggiungerà una celebrazione straordinaria, prevista alle 20:00, per ringraziare il Signore e la Madonna della giornata di grazia vissuta con tutti i fedeli.

Tutti possono posizionarsi liberamente lungo il percorso della papamobile per salutare il Papa. Nei pressi di piazza Bartolo Longo e nelle strade adiacenti sarà possibile stazionare anche senza biglietto, prendendo parte alla celebrazione nelle aree ad accesso libero o attraverso i maxischermi installati.

Per chi è impossibilitato a recarsi sul posto potrà comunque seguire la visita di Papa Leone sulle pagine Facebook di Vesuvio live e sul canale Youtube dedicato che, tramite una semplice smart tv, consentirà agli spettatori di seguire l’intera visita papale, da Pompei a Napoli, compresa la Supplica, direttamente dal proprio televisore di casa.