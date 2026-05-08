Pontefici a Napoli, l’ultima visita fu di Papa Francesco. Disse: “Città speciale e accogliente”

Napoli attende con trepidazione l’arrivo di Papa Leone XIV, previsto nel pomeriggio, a distanza di 7 anni dall’ultima visita di un Pontefice: era, infatti, il 2019 quando Papa Francesco giunse in città per incontrare i fedeli partenopei.

Quando Papa Francesco venne a Napoli: “Città speciale”

Il 21 giugno 2019, Papa Francesco attraversò le vie della città, a bordo della papa mobile, porgendo la sua benedizione a tutti i cittadini e visitatori accorsi sul posto per conoscerlo di persona. Il Pontefice, tra un giro e l’altro, prese parte ad un convegno tenutosi presso la Pontificia Facoltà Teologica di via Petrarca.

Un giorno di commozione e gioia per l’intera città, particolarmente legata al Santo Padre (deceduto nell’aprile 2025) che ha sempre speso belle parole per Napoli e i napoletani. Anche in quella occasione aveva voluto sottolineare il suo rapporto d’amore con la città, definendola “speciale ed esempio di accoglienza”.

“Il Mediterraneo è matrice storica, geografica e culturale dell’accoglienza kerygmatica praticata con il dialogo e con la misericordia. Di questa ricerca teologica Napoli è esempio e laboratorio speciale“ – aveva detto a conclusione del suo discorso sulla teologia del dialogo e dell’accoglienza.

In un’altra occasione aveva voluto, inoltre, distanziare l’immagine di Napoli a quella della camorra, dichiarando: “Tutti noi dovremmo prendere come esempio i napoletani”. Dunque una vista che, come quella di Papa Leone XIV (che cade proprio nell’anniversario del suo primo Pontificato), è destinata a rimanere impressa nel cuore e nella memoria di tutti i cittadini.