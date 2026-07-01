Spettacolo ad Amalfi con il festival da sogno: spettacoli e concerti gratis per tutta l’estate

Dal 13 luglio all’11 settembre 2026 arriva Amalfi Summer Fest, il ricco programma di eventi gratis promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano e curato dall’Assessore alla Cultura e agli eventi Enza Cobalto.

Amalfi Summer Fest 2026, tanti eventi gratis: il programma

Un’esplosione di suoni, di arte e di energia nello scenario incantevole di Amalfi. Un grande anfiteatro en plein air da sogno, incorniciato dalle case incastonate nella roccia che brillano illuminate dal chiarore della luna. Un’estate straordinaria, che vedrà in Costa d’Amalfi un parterre incredibile, con grandi nomi e voci straordinarie del panorama nazionale e internazionale, in un incontro tra contemporaneità e classicismo.

Jazz, pop, teatro, prosa, musica classica napoletana e live set in vinile si alterneranno per Amalfi Summer Fest 2026. Tra gli artisti protagonisti della kermesse: Shablo, Maurizio Casagrande, Tosca, Gegè Telesforo, Karima, Enzo Gragnaniello.

Amalfi Summer Fest si aprirà con un appuntamento dedicato a tutta la comunità, con la presentazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Municipio e di abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo comunale, accompagnata dallo spettacolo “Napoli Eterna” lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20.30.

Il programma completo

Dopo lo start per la presentazione della nuova Piazza Municipio, la rassegna si trasferisce in Arsenale della Repubblica il 15 luglio 2026, con il concerto della Sycamore Community Singers, diretta dal Maestro Caleb Orr a cura dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo e del Tempo Libero. Il fascino del canto corale d’oltreoceano risuona tra le antiche volte: dalle calde e tradizionali atmosfere americane ai grandi classici internazionali.

Il 23 luglio 2026 in Piazza Duomo si balla al tramonto con un appuntamento divenuto un cult in Costiera Amalfitana: 45 Giri D’Italia travolgerà tutti gli appassionati della musica in vinile, in un incontro tra passato e presente. A far girare i dischi Eddie J Warner e Filippo Di Costanzo, con la voce di Maurizio Dipino.

Evento imperdibile il 31 luglio 2026 nel nuovo anfiteatro di Piazza Municipio con lo spettacolo “Passione Live”, ispirato al celebre docu-film di John Turturro: un itinerario musicale nel patrimonio melodico partenopeo. Uno show intenso e travolgente, in cui la canzone classica tradizionale sposa l’anima della Napoli contemporanea, grazie a un eccezionale cast corale di artisti: insieme vecchia e nuova generazione con Maldestro, Dario Sansone dei Foja, Ebbanesis, Francesco Di Bella dei 24 Grana, Irene Scarpato dei Suonno d’Ajere, Simona Boo dei 99 Posse e la partecipazione straordinaria di Enzo Gragnaniello e Piero Gallo.

IL 2 agosto 2026 ci si trasferisce alla Piazzetta di Lone per il Concerto al Tramonto: in scena il Trio Acustico Napoletano con un concerto da camera intimo ed emozionante nel repertorio classico partenopeo, al calare del sole, con una rielaborazione dei brani più celebri della tradizione in una chiave acustica, raffinata e minimale, con la voce di Emanuela Loffredo, Michele de Martino al mandolino e Maurizio Pica alla chitarra.

Un brillante show teatrale che unisce musica dal vivo, sketch comici, racconti e riflessioni il 9 Agosto 2026 a Piazza Municipio con Maurizio Casagrande in La Prova del Nove. Si prosegue il 15 agosto 2026 con That’s Napoli Live Show, concerto diretto dal Maestro Carlo Morelli, con arrangiamenti originali, in cui le storiche melodie napoletane si fondono con le hit mondiali in uno spettacolo che vedrà in scena più di venti elementi.

Il 21 agosto 2026 una delle voci più belle e melodiose del panorama italiano che incontra la grande canzone d’autore. Protagonista sarà Karima in Canta Autori, che reinterpreta i capolavori dei più grandi cantautori italiani e della musica internazionale. Ad affiancare l’artista in questo suggestivo percorso acustico, una formazione in quartetto di altissimo livello composta da Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

Il 26 agosto 2026 l’Orchestra Internazionale della Campania regalerà al pubblico una serata di straordinario spessore musicale, dove il talento dei singoli solisti e l’armonia dell’insieme si fondono per dare vita a un’esperienza sonora potente, elegante e indimenticabile.

Il 2 settembre 2026 – a chiusura delle celebrazioni del Capodanno Bizantino, in programma il 31 agosto e il 1° settembre – una delle voci più intense e poliedriche della scena italiana porta sul palco un progetto straordinario, intimo e potente. Accompagnata da un ensemble eccezionale, Tosca in Le Feminæ si fanno rispettare, tesse un racconto musicale ed emozionale che celebra la forza, la grazia e la determinazione delle donne.

Attraverso canzoni, parole e melodie dal mondo, lo spettacolo diventa un viaggio poetico e civile, un omaggio all’universo femminile capace di incantare, commuovere e far riflettere. Ad accompagnarla, un quartetto d’eccezione con Giovanna Famulari al violoncello e pianoforte, Massimo De Lorenzi alla chitarra e Luca Scorziello alla batteria.

L’8 settembre 2026 sarà la volta di Shablo con un evento esclusivo in Street Jazz Tour. Il sound della strada incontra la raffinatezza del jazz. L’artista, tra i produttori e visionari più importanti della scena urban italiana, porta ad Amalfi un progetto straordinario che abbatte i confini tra i generi. Accompagnato da musicisti jazz di altissimo livello, l’artista dà vita a un dialogo affascinante tra campionamenti urban, groove elettronici e calde atmosfere jazz. Uno spettacolo magnetico, travolgente ed eclettico, capace di ridefinire i confini della musica dal vivo. Con la partecipazione di Tormento e Joshua e di Mimì.

Un innovativo show che unisce la magia del live all’intimità di un talk show radiofonico venerdì 11 settembre 2026 in Piazza Duomo con Gegè Telesforo in Jazz Radio. il palco diventa un set ibrido, a metà tra uno studio di registrazione e uno studio radiofonico. Insieme a Gegè anche Vittorio Solimene al piano, Francesco Fratini alla tromba, Lorenzo Simoni al sax, Giulio Scianatico al basso e Valerio Vantaggio alla batteria.