Cinema all’aperto a Napoli, 10 serate di film gratis per tutti: il programma completo

Dopo il successo al Parco Virgiliano, al Parco del Poggio e la programmazione in corso in Villa Floridiana e nel chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano, torna il cinema all’aperto gratis con Napoli Mon Amour, la rassegna cinematografica organizzata dalla Cooperativa Sociale Dedalus, che si terrà dal 26 agosto al 4 settembre nella Cavea di Piazza Garibaldi.

Cinema all’aperto a Napoli: film gratis in Piazza Garibaldi

Il cartellone delle arene cinematografiche rientra nella rassegna Estate a Napoli 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli su impulso del sindaco Gaetano Manfredi. Le proiezioni, in programma dalle ore 21:00, prevedono l’ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Napoli Mon Amour richiama nel titolo il celebre film Hiroshima Mon Amour di Alain Resnais, scritto da Marguerite Duras, in cui la memoria riemerge attraverso il flashback. In quest’ottica, il cinema diventa lo strumento per rileggere la città di Napoli attraverso lo sguardo rigoroso e profondo dei suoi autori: da Antonio Capuano a Gabriele Salvatores, da Mario Martone a Sydney Sibilia, tra gli altri. La selezione dei dieci film in calendario, a cura di Casa Cinema, è stata ideata per restituire la complessità e la molteplicità del contesto partenopeo, attraverso una visione autentica e lontana da ogni stereotipo oleografico.

Con Napoli Mon Amour, la programmazione culturale di Estate a Napoli contribuisce al percorso di valorizzazione della Cavea di Piazza Garibaldi, spazio urbano al centro del progetto di rigenerazione La Bella Piazza, attraverso il quale l’Amministrazione comunale punta a trasformare la piazza da luogo prevalentemente di passaggio a spazio di incontro, socialità e aggregazione.

Il programma dei film

Mercoledì 26 agosto: Napoli – New York, regia di Gabriele Salvatores;

Giovedì 27 agosto: Pino, regia di Walter Fasano;

Venerdì 28 agosto: Nero, regia di Giovanni Esposito;

Sabato 29 agosto: Achille Tarallo, regia di Antonio Capuano;

Domenica 30 agosto: Nino. 18 giorni, regia di Toni D’Angelo;

Lunedì 31 agosto: Io Capitano, regia di Matteo Garrone;

Martedì 1° settembre: Mixed by Erry, regia di Sydney Sibilia;

Mercoledì 2 settembre: Il sindaco del rione Sanità, regia di Mario Martone;

Giovedì 3 settembre: Mi batte il corazon, regia di Francesco Prisco;

Venerdì 4 settembre: Come prima, regia di Tommy Weber.