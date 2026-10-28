Apre la Città del Natale nel Napoletano: luci, addobbi e scenografie da favola per tutti

Svelate le prime anticipazioni sulle luminarie di Natale che illumineranno il Parco Vanvitelliano del Fusaro, a Bacoli, dove prenderà letteralmente vita la Città del Natale.

A Bacoli la Città del Natale: luminarie al Parco del Fusaro

Dopo l’annuncio del sindaco Josi Gerardo della Ragione sulla prossima apertura del villaggio natalizio in Villa Comunale, sono state diffuse anche le prime immagini dell’allestimento previsto per il Parco Vanvitelliano del Fusaro. L’intero parco sarà arricchito da luci d’artista e addobbi a tema, con scenografici effetti che vedranno l’utilizzo anche delle più avanzate tecnologie.

“Sarà come vivere una favola. Ecco cosa troverete al Parco Vanvitelliano del Fussaro. Bacoli si prepara ad essere la città del Natale, una tappa obbligatoria che chi vivrà le festività in provincia di Napoli, in Campania, al Sud” – ha scritto il primo cittadino sui social, pubblicando i rendering dell’allestimento.

“Accanto alle Luci d’Artista, che vi sveleremo a breve, allestiremo nel Real Sito Borbonico le video proiezioni, il videomapping. Ogni sera, ogni notte, per tutto il periodo natalizio. Sarà magia. Ringrazio il presidente del Centro Ittico Campano, Salvatore Parascandolo. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco e quanti stanno sostenendo e sosterranno questo progetto artistico che illuminerà a festa la nostra città”.

“Tra la Villa Comunale e la Casina Vanvitelliana, avremo luci di Natale per una superficie complessiva di 15.000 mq. Sembrava impossibile fino a qualche anno fa. Ed invece, nell’ultimo decennio, abbiamo voltato pagina facendo di Bacoli una gemma da visitare anche in inverno. La città delle famiglie, dei bambini” – ha concluso.

Nelle prossime settimane sarà annunciata la data di accensione delle luminarie per entrambi i parchi. Come da tradizione, la cerimonia inaugurale sarà presieduta dal sindaco stesso e dall’intera cittadinanza.