Stasera il concerto di Geolier in diretta gratis per tutti: come vederlo

Stasera, domenica 28 giugno, Napoli è al centro del mondo. Geolier sale per la terza e ultima volta sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona per chiudere il suo tour negli stadi — e lo fa in diretta in tutto il mondo. Amazon Music trasmetterà il concerto in livestream globale a partire dalle 21:00, contemporaneamente sull’app Amazon Music, sul canale Amazon Music Italia su Twitch, su Fire TV e su Prime Video. Per guardarlo non serve alcun abbonamento: basta effettuare il login su Prime Video per accedere gratuitamente. È la prima volta che un’azienda come Amazon trasmette in diretta il concerto di un artista italiano, dopo aver già proposto eventi internazionali come il live di Kendrick Lamar da Parigi e il concerto record di Bad Bunny da San Juan.

Le tre date allo Stadio Diego Armando Maradona — il 26, 27 e 28 giugno — sono tutte esaurite, con circa 150.000 spettatori complessivi nelle tre serate. Per Geolier, cresciuto nel rione Gescal di Secondigliano, è il ritorno nella sua città dopo le tappe di Milano, Roma e Messina: un tour che ha attraversato l’Italia confermandolo come uno degli artisti più seguiti della sua generazione.

Le serate precedenti: 50 Cent sul palco del Maradona

Le prime due serate hanno già scritto pagine importanti. Nella serata del 26 giugno uno dei più importanti rappresentanti dell’hip hop mondiale, 50 Cent, è salito sul palco insieme a Geolier per duettare sulle note di “Phantom”, brano dell’ultimo album “Tutto è possibile”. Si è trattata della prima esecuzione live del brano nato dalla collaborazione tra i due artisti. Sul palco nelle prime serate si sono alternati anche Sfera Ebbasta, Anna e Luchè, nomi che si aggiungono ai colleghi presenti nelle precedenti tappe del tour: Lazza e Shiva a Milano, Kid Yugi a Milano e Roma, Achille Lauro a Roma e MV Killa, presenza costante dalla data zero.

Tra i momenti più spettacolari delle serate c’è stato il volo di Geolier sopra lo stadio, un movimento scenico di circa 30 metri che ha portato l’artista a sorvolare il pubblico mentre eseguiva “Campioni in Italia” e “P Secondigliano”. Lo show si articola in quattro capitoli — Promessa, Sangue, Riscatto e Gloria — con oltre quaranta brani che ripercorrono tutta la carriera dell’artista.

L’annuncio che ha fatto esplodere il Maradona

La prima serata ha riservato anche una sorpresa che il pubblico non dimenticherà. Davanti ai circa 50.000 spettatori presenti allo stadio, Geolier ha annunciato ufficialmente “Napoli è casa tua 2027”, il progetto che lo riporterà al Maradona il 9, 10 e 11 giugno 2027 con tre nuovi concerti esclusivi. Il progetto non prevede soltanto tre concerti: l’obiettivo è trasformare Napoli in un’esperienza da vivere per i fan provenienti da tutta Italia, con iniziative diffuse sul territorio, eventi collaterali e agevolazioni dedicate ai trasporti e all’accoglienza. I biglietti per le tre date del 2027 sono già disponibili attraverso i canali ufficiali di Magellano Concerti.