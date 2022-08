Meteo. Settembre di fuoco, altro che autunno! Temperature al Sud oltre i 35°

Meteo. Dopo un fine agosto più fresco, caratterizzato da temporali e trombe d’aria improvvise, a settembre tornerà il caldo africano. Altro che autunno!

Settembre caldo, tornano le temperature oltre i 35°

Gli esperti de ilmeteo.it, assicurano che secondo l’ultima proiezione del modello di ECMWF, il prestigioso centro di calcolo europeo per le previsioni meteo a medio termine e in particolar modo le Extended Forecasts (previsioni a lunga scadenza), l’inizio di settembre sarà caratterizzato da valori oltre la media stagionale.

Dunque siamo passati dalle temperature roventi con picchi di oltre i 40° che ha caratterizzato questa calda estate 2022, alle correnti atlantiche che hanno rinfrescato l’aria e ora ritorneremo al caldo africano. Infatti l’inizio di Settembre sarà condizionato da una nuova avanzata del famoso anticiclone africano che porterà tanto sole e temperature ben sopra le medie climatiche, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori.

La massa d’aria calda in arrivo dall’interno del Deserto del Sahara, spingerà le temperature al Sud e a Napoli ben oltre i 35°C durante le ore pomeridiane. Al Nord invece si alterneranno giornate di calore a fasi piovose e temporalesche, a causa dell’ingresso di spifferi di aria più fresca ed umida in discesa dal Nord Europa.

Nella seconda parte del mese, quella che ci introdurrà nell’autunno vero, ci potranno essere delle grandi piogge e temporali a causa di un’anomalia negativa nel campo della pressione sull’Europa centro-settentrionale. Ma gli esperti dicono che è ancora presto per fare delle previsioni a lungo raggio e poi in una stagione così instabile come l’autunno. Nel frattempo godiamoci gli ultimi raggi di sole al mare in attesa delle grandi piogge e di temperature più fresche.

Allerta meteo 1 settembre 2022

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido su tutto il territorio regionale. È valido dalla mezzanotte di oggi, 31 agosto 2022, fino alle 23.59 di domani 1 settembre 2022.

Si prevedono temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione, anche accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense.