METEO/ Si abbassano le temperature, aumenta il rischio alluvioni: le previsioni

Sarà un fine settimana da piccola estate, almeno sulle regioni del Sud, ma dalla prossima settimana il quadro è destinato a cambiare con annesso pericolo di alluvioni. A chiarire le previsioni meteo è il meteorologo Andrea Garbinato di IlMeteo.it, che parla della situazione attuale del tempo e quali sono le evoluzioni previste nei prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Napoli e in Italia

Negli ultimi giorni ci sono stati picchi anche di 28 gradi nelle estreme regioni del Sud, ma un po’ inferiori nelle altre regioni meridionali dove si sono verificati anche temporali intensi, come a Napoli e dintorni. “Confermo questo quadro autunnale anche per il weekend, ma avviso che nei prossimi giorni le temperature scenderanno gradualmente ovunque – afferma Andrea Garbinato – Anzi, nel fine settimana registreremo le prime timide gelate più diffuse in Pianura Padana. Significa che, in aperta campagna, il termometro potrebbe registrare a livello di pianura minime di -1°C o -2°C. Timide gelate, ma in un contesto un po’ più freddo”. Nella città di Napoli le temperature diminuiranno di 4 o 5 gradi.

Il ribaltone dalla prossima settimana

La prossima settimana cambierà tutto: “Un vero e proprio ribaltone meteo potrebbe arrivare da lunedì sera – continua – con la formazione di un violento ciclone colmo di aria polare. Se la previsione fosse confermata, arriverebbero venti di tempesta, nubifragi, un metro di neve sulle Alpi con qualche fiocco anche fino ai 500 metri di quota”.

“Dobbiamo aspettarci piogge significative sempre sulle stesse zone per i prossimi 7 giorni, con rischio anche di alluvioni: sul lato tirrenico avremo precipitazioni a martello, cioè decisamente persistenti, con i maggiori accumuli sul settore meridionale. In altre parole nel mirino delle perturbazioni ci sarà il medio-basso Tirreno, anche se la traiettoria potrebbe cambiare un po’ e colpire in modo più intenso anche altre zone. In conclusione, dopo la siccità record sul nostro Paese che dura da un anno, arriveranno 300/400 mm diffusi specie sui versanti occidentali: un cumulato di pioggia superiore a quanto è caduto in molte zone italiane dal 1° Gennaio 2022 fino ad oggi”.