Meteo, in arrivo la “sciabolata artica” di Santa Lucia: neve e gelo anche al Sud

Sciabolata artica in arrivo su tutta l’Italia. La settimana prossima arriva l’inverno vero sulla nostra Penisola.

Entro la giornata di Santa Lucia la “sciabolata artica” arriverà in Europa e scenderà anche verso il nostro Paese, portando neve e gelo anche in pianura. A dirlo sono gli esperti de ilmeteo.it.

Sciabolata artica in arrivo su tutta l’Italia

Correnti gelide nord-orientali investiranno l’Italia con “le temperature che crolleranno, scendendo di diversi gradi e portandosi ben al di sotto delle medie climatiche”. Da Mercoledì 14 l’aria fredda potrebbe entrare in contatto con le correnti umide provenienti dall’Atlantico, con il rischio neve in pianura per la giornata di Mercoledì 14 Dicembre.

La neve potrebbe giungere stavolta fino in pianura nel corso della notte e durante la giornata di Venerdì 9 al Nord. Le regioni più interessate saranno Piemonte (maggiormente a rischio saranno cuneese, torinese, astigiano, Langhe e alessandrino), ma anche la Lombardia (possibili fiocchi tra pomeriggio e sera a Varese e Bergamo) e l’Emilia occidentale.

Crescono dunque le possibilità per una nevicata piuttosto importante che potrebbe interessare quasi tutta la pianura Padana e le zone collinari del Centro.

Meteo weekend

Da Venerdì e nel weekend tanta pioggia e neve, poi arriva il gelo. Un nuovo peggioramento del tempo sta interessando parte del Centro-Nord.

Venerdì 9 maltempo diffuso con venti forti, mareggiate e neve a bassissima quota al Nord, a tratti in pianura sul Piemonte. Sabato, forte maltempo interesserà il Centro-Sud tirrenico con piogge al Nord. Domenica, perturbazione in allontanamento, ultimi rovesci. Da Lunedì tempo in miglioramento ma arriva la Sciabolata artica di Santa Lucia.