Esplode il Vortice Ciclonico tra grandine e temporali: a Napoli pioverà tutta la settimana

L’estate è ormai alle porte ma le previsioni meteo preannunciano uno scenario quasi tipicamente invernale: un pericoloso vortice Mediterraneo già da oggi, 15 maggio, sta avanzando nel nostro Paese e nei prossimi giorni causerà forti temporali, venti di burrasca e grandinate soprattutto al Sud, scatenando il maltempo anche a Napoli e in Campania .

Meteo, arriva il vortice Mediterraneo: temporali a Napoli

Una ennesima e forte fase di maltempo che interesserà il nostro Paese a seguito dell’esplosione di un ciclone che, approfittando delle temperature elevate del mare e delle correnti umide, darà il via ad una lunga e intensa fase di instabilità.

Lo scenario peggiore colpirà l’estremo Sud, in particolare Calabria e Sicilia centro-orientale, per il rischio di nubifragi e alluvioni lampo che potrebbero essere causate dalla persistenza delle precipitazioni. In molte zone è già scattata l’allerta rossa della Protezione Civile. In seguito il vortice porterà il maltempo soprattutto nelle zone tirreniche, al Centro e in particolare sulla Romagna. Nelle zone montuose tornerà persino la neve.

Napoli, nello specifico, stando alle previsioni meteo, sarà colpita da forti piogge per tutta la settimana, weekend compreso. Già dalle prime ore del mattino il maltempo si sta abbattendo sulla città e tenderà ad intensificarsi nelle prossime ore. La Protezione Civile della Regione Campania ha, infatti, diramato un avviso di allerta meteo arancione che interesserà l’intera giornata di domani, 16 maggio, tra forti temporali, raffiche di vento, mare molto agitato e rischio mareggiate.

I temporali improvvisi potrebbero non abbandonarci nemmeno in piena estate: stando alle prime proiezioni meteo della stagione estiva 2023, l’arrivo di El Niño porterebbe i termometri a raggiungere valori record dando ad un periodo di grande caldo ma, allo stesso tempo, piovoso e burrascoso. Andremo, dunque, incontro ad una estate più calda del normale ma intervallata da eventi meteorologici avversi.