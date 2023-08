METEO/ È arrivato il ciclone Circe: temporali e nubifragi anche a Napoli e in Campania

Previsioni meteo a Napoli – Il ciclone Circe si sta affacciando in queste ore sull’Italia e porterà piogge, temporali ed aria fresca da Nord a Sud. La perturbazione sarà in grado di portare precipitazioni localmente anche forti, interrompendo la calura estiva che attualmente è comunque meno asfissiante di quella di luglio dove a farla da padrone è stato Caronte.

Il ciclone Circe a Napoli e al Sud: le previsioni meteo

Tra oggi giovedì 3 agosto e domani venerdì 4 agosto il ciclone Circe si abbatterà su tutta la penisola da Nord a Sud, travolgendo prima le regioni settentrionali e poi quelle meridionali, comprese la Sicilia e la Sardegna. La sua forza è tale che arriverà a lambire perfino la Tunisia: questo per capire la portata dei fenomeni che sarà in grado di generare. Un vero e proprio assaggio di Autunno nel cuore dell’Estate.

Temporali e nubifragi tra il 4 e 5 agosto

A Napoli e al Sud il maltempo arriverà domani: nella notte tra venerdì 4 agosto e sabato 5 agosto sono previste piogge e, specialmente sul basso Tirreno (le coste di Campania, Calabria e Sicilia) potrebbero addirittura verificarsi dei nubifragi eccezionalmente violenti. Le temperature si abbasseranno notevolmente: la diminuzione media sarà di circa 5 gradi per la temperatura massima, ma si potrà arrivare anche a 10 gradi in meno.

Perché i temporali sono così violenti

Fenomeni intensi che sono dati dalla particolarità delle condizioni: il ciclone Circe, spiegano i meteorologi, con il cuore freddo arriva in un periodo molto caldo, circostanza che favorisce la violenza delle piogge. Il caldo infatti fornisce energia ai temporali, e considerato che il mar Mediterraneo si trova 5 o 6 gradi oltre la norma, è facile intendere come la grande massa di calore che sale al cielo dalle acque sia in grado di alimentare le nubi.

Attenzione particolare al Sud

Particolare attenzione dovrà essere riservata al Centro e specialmente al Sud, dove il caldo è stato ininterrotto in questi mesi e dunque una gran quantità di energia non ha mai trovato sfogo. Il Mezzogiorno è inoltre un territorio, più del Nord, non abituato a piogge copiose né frequenti, quindi non possiede le infrastrutture o gli accorgimenti adatti a evitare disagi anche importanti.