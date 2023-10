Previsioni Meteo Salerno weekend 13-15 ottobre 2023

Meteo Salerno (Campania): cosa ci attende nel weekend del 13-15 ottobre 2023. Il prossimo fine settimana nella città di Salerno si preannuncia ricco di sorprese dal punto di vista meteorologico. Secondo le previsioni, ci aspettiamo una combinazione di sole, nuvole e piogge sparse che renderanno il clima molto variabile.

Venerdì 13 ottobre, la giornata inizierà con delle nubi sparse ma nel pomeriggio il cielo si aprirà e vedremo un bel sole primaverile. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi Celsius, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. Sarebbe quindi un’ottima giornata per fare una passeggiata sul lungomare o magari organizzare una gita fuori porta.

Sabato 14 ottobre, le cose si faranno un po’ più complicate. Le previsioni indicano la possibilità di alcune piogge sparse durante il giorno. Le temperature si manterranno comunque stabili, con massime intorno ai 18 gradi Celsius e minime di circa 12 gradi Celsius. Consigliamo quindi di tenere con sé un ombrello o una giacca a prova di acqua se si ha in programma di trascorrere del tempo all’aperto.

Domenica 15 ottobre, il clima si riprenderà, offrendo una giornata più stabile. Sarà nuovamente possibile godersi il sole, con temperature che si manterranno intorno ai 18 gradi Celsius durante il giorno e scenderanno leggermente la sera. Anche in questa giornata, è consigliabile tenere d’occhio il cielo, poiché potrebbero verificarsi nuvole sparse nel pomeriggio.

LEGGI ANCHE – Le previsioni Meteo di Napoli e della Campania

In conclusione, il fine settimana del 13-15 ottobre 2023 a Salerno sarà caratterizzato da una varietà di condizioni meteorologiche. Nonostante la presenza di piogge sparse, il clima rimarrà mite e sarà possibile godere di momenti di sole. In ogni caso, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo aggiornate e prepararsi di conseguenza per affrontare qualsiasi cambiamento repentino.