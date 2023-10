Previsioni Meteo Benevento weekend 13-15 ottobre 2023

Dopo una settimana di tempo variabile, il prossimo weekend a Benevento (Campania) si prevede piacevole, con temperature gradevoli e cieli generalmente sereni.

Venerdì 13 ottobre, ci aspetta una giornata soleggiata con poche nuvole nel cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22 gradi Celsius, mentre le minime si manterranno intorno ai 12 gradi. Sarà quindi necessario avere con sé un maglione leggero per affrontare le serate più fresche.

Sabato 14 ottobre, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un sole splendente e cieli poco nuvolosi. Le temperature massime raggiungeranno i 23 gradi Celsius, mentre le minime si manterranno intorno ai 14 gradi. Il vento sarà leggero, quindi non influirà sulle condizioni meteorologiche.

Domenica 15 ottobre, ci aspetta un’altra giornata di sole e poche nuvole. Le temperature massime si manterranno stabili intorno ai 23 gradi Celsius, mentre le minime si aggireranno intorno ai 15 gradi. Le condizioni atmosferiche rimarranno stabili e calme, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

In generale, il tempo durante il weekend a Benevento sarà piuttosto mite e asciutto, perfetto per godersi le attività all’aperto come una passeggiata nel centro storico o un picnic in una delle numerose aree verdi della città. Tuttavia, come sempre, si consiglia di controllare il bollettino meteorologico locale o utilizzare un’applicazione per smartphone per gli aggiornamenti più recenti sulle condizioni meteo.