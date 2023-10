Il del 13-15 ottobre 2023 a Sorrento (Campania) si preannuncia molto promettente dal punto di vista meteorologico. Secondo le previsioni, il clima sarà molto gradevole, con temperature piacevoli e sole splendente.

Previsioni Meteo Sorrento weekend 13-15 ottobre 2023

Venerdì 13 ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa durante il giorno. Le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi, offrendo una giornata perfetta per una passeggiata lungo il lungomare o per visitare i punti di interesse della città come il Duomo di Sorrento o Villa Comunale.

Sabato 14 ottobre, il sole sarà ancora protagonista con poche nuvole nel cielo. Le temperature saranno piacevoli, oscilleranno tra i 18 e i 22 gradi, rendendo ideale una gita in barca per esplorare la splendida Costiera Amalfitana o una visita alle bellissime spiagge di Sorrento come Marina Grande o Marina Piccola.

Domenica 15 ottobre, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, con qualche nuvola in più rispetto ai giorni precedenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20 gradi, rendendo ancora possibile sfruttare al massimo le potenzialità del weekend. Questa potrebbe essere un’ottima giornata per fare un’escursione sulla celebre Penisola Sorrentina o per visitare le isole di Capri o Ischia.

In conclusione, il weekend del 13-15 ottobre 2023 a Sorrento si preannuncia come un periodo di bel tempo, con cieli sereni e temperature miti. Sarà un’ottima opportunità per godersi le bellezze di questa splendida località costiera, facendo lunghe passeggiate, visitando i luoghi di interesse o semplicemente rilassandosi al sole. Non perdete l’occasione di trascorrere un piacevole fine settimana all’insegna del clima favorevole a Sorrento!