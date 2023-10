Secondo le previsioni Meteo rilasciate per il 20 ottobre 2023, la città di Sorrento (Campania) può aspettarsi una giornata parzialmente nuvolosa con temperature moderate.

Le temperature minime si aggireranno intorno ai 18 gradi, offrendo una sensazione piacevole al mattino. Durante le ore diurne, invece, ci si può aspettare un rialzo termico con massime che raggiungeranno i 27 gradi.

La presenza di nuvole in parte del cielo potrebbe dare un aspetto suggestivo alla città, creando un’atmosfera diversa dal solito. Tuttavia, queste nuvole non dovrebbero influire in modo significativo sulle attività all’aperto o sulle escursioni turistiche che Sorrento offre.

Previsioni Meteo Sorrento oggi venerdì 20 ottobre 2023

Si consiglia ai residenti e ai turisti di vestirsi adeguatamente per l’occasione, considerando il passaggio dalle temperature fresche della mattina a quelle più calde del pomeriggio. Portare con sé un ombrello potrebbe essere saggio, nel caso in cui le nuvole aumentino e ci sia la possibilità di una pioggia leggera.

In generale, Sorrento è famosa per il suo clima temperato e mite, anche in autunno. Quindi, nonostante la previsione di nuvole parziali per il 20 ottobre 2023, ci si può aspettare ancora una piacevole giornata alla scoperta di questa incantevole città costiera dell’Italia.