Il 20 ottobre 2023 a Benevento (Campania), in base alle previsioni Meteo, si prevede una giornata parzialmente nuvolosa con temperature che oscilleranno tra i 18 gradi di minima e i 27 gradi di massima.

Le prime ore della giornata potrebbero essere caratterizzate da nuvole sparse, che potrebbero lasciar spazio a qualche schiarita durante le ore centrali della mattinata. Nel complesso, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso durante tutto il giorno, con la possibilità di periodi di nubi più dense soprattutto nel pomeriggio.

Le temperature saranno piacevoli, con una minima di 18 gradi. Durante il pomeriggio, la massima raggiungerà i 27 gradi, rendendo la giornata piuttosto calda. Ciò potrebbe influenzare il comfort termico, quindi potrebbe essere opportuno indossare abbigliamento leggero e proteggersi adeguatamente dal sole, utilizzando cappelli e crema solare.

Previsioni Meteo Benevento oggi venerdì 20 ottobre 2023

Non sono previste precipitazioni significative per l’intera giornata, quindi è probabile che la maggior parte del tempo rimanga asciutta. Tuttavia, a causa delle nuvole presenti, è consigliabile portare con sé un ombrello o un impermeabile leggero nel caso in cui si verificassero delle piogge improvvise o isolate.

Alla sera, le nubi potrebbero diradarsi ulteriormente, permettendo una migliore visibilità del cielo. Le temperature diminuiranno gradualmente, ma rimarranno ancora piuttosto miti.

In conclusione, il 20 ottobre 2023 a Benevento si prevede una giornata parzialmente nuvolosa con temperature che varieranno tra i 18 e i 27 gradi. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile essere preparati per eventuali condizioni meteorologiche mutevoli durante la giornata.