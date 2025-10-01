ALLERTA METEO in Campania: forti raffiche di vento, pericolo crollo alberi e strutture

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido su tutto il territorio regionale. L’allerta riguarda vento forte e mare agitato lungo le coste, con possibili mareggiate.

Il bollettino è in vigore dalle ore 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, fino alle ore 20 di venerdì 3 ottobre. Si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche” e “mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti”.

Allerta meteo in Campania il 2 e 3 ottobre 2025

Le autorità locali sono invitate a mettere in atto tutte le misure previste dai piani comunali di protezione civile per ridurre i rischi. Tra queste, il monitoraggio delle alberature, delle strutture mobili e di quelle temporanee più esposte alle sollecitazioni del vento.

L’avviso, emanato dal Centro Funzionale e diffuso dalla Sala Operativa regionale, riporta un codice colore verde, poiché non sono previste precipitazioni significative. L’allerta vento, infatti, non è associata ad alcun codice colore, ma resta alta l’attenzione soprattutto nelle aree costiere.