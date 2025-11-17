Allerta meteo di 24 ore in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, martedì 18 novembre.



Allerta meteo il 18 novembre in Campania

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali o anche in porzioni ampie di territorio, che potrebbero avere carattere di rovescio o temporale. La criticità idrogeologica da temporali riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro. In alcune aree le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense.



Si prevede un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.



Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.