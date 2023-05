Giro d’Italia a Torre del Greco, tutte le info utili: percorso, strade chiuse, divieti

La sesta tappa del Giro d’Italia di ciclismo vedrà il passaggio dei corridori anche nella città di Torre del Greco: grande attesa in città per un appuntamento che mancava dal 2009.

Il Giro d’Italia in Campania, la sesta tappa Napoli-Napoli passa da Torre del Greco

La carovana rosa partirà da Napoli in direzione dei paesi vesuviani. Uno spettacolare giro attorno al Vesuvio, passando prima dai comuni vesuviani di Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e costeggiando il vulcano fino a Pompei, dove devieranno verso Scafati per salire il Valico di Chiunzi.

I corridori percorreranno quindi la spettacolare Costiera Amalfitana da Ravello a Sant’Agata sui Due Golfi, per poi scollinare a Sorrento ed affrontare la Costiera Sorrentina e la costa vesuviana passando per Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano. L’arrivo sarà quindi, nuovamente, a Napoli dove taglieranno il traguardo in via Caracciolo.

Giro d’Italia a Torre del Greco: a che ora passa

Secondo il cronoprogramma degli organizzatori, il Giro d’Italia dovrebbe attraversare la città corallina tra le 15.45 e le 17.00 di giovedì 11 maggio. I ciclisti arriveranno da Torre Annunziata percorrendo via Nazionale nei quartieri di Leopardi, S.Maria la Bruna e S.Antonio. Imboccheranno quindi via Purgatorio fino a svoltare verso via Circumvallazione che percorreranno interamente, sia nel primo tratto, fino all’incrocio con via Vittorio Veneto, sia in discesa verso Corso Vittorio Emanuele. Da lì, svoltando a destra, la carovana prenderà la direzione Ercolano e del traguardo sul lungomare di Napoli.

Al seguito della carovana, anche le telecamere della Rai trasmetteranno in diretta il passaggio del Giro. I telespettatori potranno seguire la gara prima su RaiSport, fin dalla partenza, e poi su Rai2 a partire dalle ore 14.00.

Torre del Greco, strade chiuse e divieto di sosta per il passaggio del Giro

Per consentire il passaggio in sicurezza della corsa a tappe più famosa d’Italia, il comune di Torre del Greco attraverso il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Visone ha previsto il seguente dispositivo di viabilità: via Nazionale, via Purgatorio (da Via Nazionale a Via Circumvallazione), Via Circumvallazione e Corso Vittorio Emanuele (da Via Circumvallazione ad Ercolano) saranno chiuse alla circolazione il giorno 11 Maggio 2023 dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

Sugli stessi tratti stradali è stato disposto un divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati delle carreggiate il giorno 11 Maggio 2023 dalla mezzanotte alle ore 18.00.

Prevista anche la chiusura delle scuole in città. Come comunicato dal sindaco Giovanni Palomba: “Sarà difficile per l’utenza scolastica, genitori, studenti, docenti e personale in generale, raggiungere gli istituti cittadini ubicati nel territorio comunale” si legge nell’ordinanza, e quindi “nell’interesse della comunità rappresentata e a tutela della sicurezza pubblica, disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado”

Per una maggiore sicurezza dei corridori, inoltre, sono stati ripristinati alcuni tratti di asfalto in città, in particolar modo nella zona di S.Antonio. Inoltre è stata eseguita un’operazione di diserbamento ai bordi delle strade che vedranno passare i ciclisti.