Spavento per Fabian Ruiz: ladri in casa durante la festa Champions. Arrestati due minorenni

Un sabato da sogno, culminato con la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Inter, si è trasformato in un incubo per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, uno dei protagonisti assoluti del trionfo parigino, ha dovuto fare i conti con una disavventura personale poche ore dopo i festeggiamenti per il successo.

Spavento per Fabian Ruiz, due rapinatori minorenni irrompono a casa sua

Come riportato da Le Parisien, due minorenni sono stati arrestati lunedì. Dopo aver tentato di rapinare la casa dell’ex giocatore del Napoli, situata a ovest di Parigi. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione di Ruiz, mettendo a soqquadro l’interno. Tuttavia, la rapina non è andata a buon fine. I due giovani malviventi sono stati colti in flagrante dalle forze dell’ordine e arrestati poco dopo il tentativo di furto.

Non si tratta, di un caso isolato. Altri calciatori del PSG hanno recentemente vissuto episodi simili. Nel marzo scorso, il difensore ecuadoriano Willian Pacho è stato vittima di un tentativo di rapina nella sua abitazione, mentre si trovava all’estero per una partita con la sua nazionale. Un fenomeno che sembra preoccupare sempre più i giocatori del club parigino. Diventati nel tempo obiettivi di criminali alla ricerca di facili guadagni.