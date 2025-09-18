VIDEO/ Kvaratskhelia paradisiaco: l’eurogol contro l’Atalanta fa il giro del mondo

Nel debutto di Champions League del 17 settembre 2025 al Parc des Princes, il Paris Saint-Germain ha travolto l’Atalanta 4-0 e il gol di Khvicha Kvaratskhelia è stato il momento più spettacolare della serata. Al 39’ del primo tempo l’attaccante georgiano ha ricevuto palla sulla destra, ha saltato con eleganza Djimsiti e si è accentrato con una progressione fulminea. Giunto al limite dell’area ha scoccato un destro potente e preciso che non ha lasciato scampo al portiere, firmando il raddoppio che ha indirizzato definitivamente il match. L’azione ha messo in mostra tutta la sua velocità, il controllo di palla e la capacità di decidere in pochi secondi, qualità che hanno costretto la difesa bergamasca a inseguire.

Quel gol, arrivato in un momento chiave, ha spento le speranze dell’Atalanta e ha confermato il PSG come una delle squadre più temibili della competizione, ribadendo il talento cristallino di Kvaratskhelia, già idolo del pubblico parigino.

L’eurogol di Kvaratskhelia in PSG-Atalanta

