Napoli Basket-Reggiana 95-87, seconda vittoria consecutiva per gli uomini di coach Magro

Il Napoli Basket trionfa al PalaBarbuto, battendo la Reggiana in una partita combattuta, imponendosi con il risultato finale di 95-87 nella gara valevole per la quarta giornata di regular season.

Gli uomini di coach Magro mantengono il vantaggio per quasi la totalità della partita affidandosi soprattutto al solito Naz Mitrou-Long, che con i suoi 23 punti è il top scorer del match, e trascina il Napoli Basket alla vittoria.

La partita resta equilibrata per il primo quarto, che si conclude con un vantaggio di quattro punti per la UNA Hotels Reggio Emilia, che si porta sul parziale di 16-20. Complici la poca brillantezza di Reggio Emilia, Napoli tiene il vantaggio e si porta sul 42-38 alla fine del primo tempo di gioco.

Il secondo tempo si sviluppa come il primo: la Reggiana cerca di reagire ma non ci riesce, con il terzo quarto che finisce sempre con il vantaggio di Napoli che allunga sull’avversario. Il moto d’orgoglio di Reggio Emilia non basta e i ragazzi azzurri vincono una partita meritata.

Al termine della partita il coach Alessandro Magro ha parlato ai microfoni, evidenziando come la squadra stia lavorando benissimo in settimana e di come i risultati si vedano in campo. L’obiettivo della squadra è continuare così, per rendere orgogliosi i tifosi:

“Siamo molto felici per la nostra prima vittoria casalinga. Tutto questo potrà portare grande entusiasmo. Uno dei nostri obiettivi è riempire l’Alcott Arena e far partecipare la citta all’evento. Dobbiamo restare umili ma abbiamo il diritto di avere ambizioni. Stiamo crescendo settimana dopo settimana. Questa vittoria nasce dal lavoro in settimana, da quando abbiamo iniziato a preparare questa partita.“

La squadra ora è attesa alla Cittadella dello Sport di Tortona il 2 novembre alle 19 contro il Derthona Basket.