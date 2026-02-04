A 16 anni è la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi: chi è Giada D’Antonio

Si chiama Giada D’Antonio ed è la prima sciatrice napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali. La giovane atleta parteciperà alla prestigiosa gara di Milano-Cortina nella specialità dello Slalom.

La storia di Giada D’Antonio: i primi scii a 3 anni e mezzo

– [ ]

Nata a Napoli il 28 maggio 2009 e cresciuta a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, è una delle promesse più luminose dello sci alpino azzurro. La sua storia sportiva è particolare e affascinante: nata all’ombra del Vesuvio, lontano dalle grandi montagne, emerge fino ai massimi livelli di una disciplina tradizionalmente dominata dalle regioni alpine.

Figlia di un padre dentista napoletano e di una madre colombiana, Giada ha trovato equilibrio tra disciplina sportiva e vita familiare. È cresciuta tra le scuole locali e le piste da sci dell’Abruzzo, indossando per la prima volta gli scii a 3 anni e mezzo. Oggi in contemporanea alle attività sportive frequenta l’Istituto Tecnico Economico, con indirizzo in amministrazione, finanza e marketing.

Il debutto alle olimpiadi e il soprannome Black Panther

Giada a soli 9 anni ha vinto il suo primo titolo nazionale, mostrando fin da subito il talento. Il suo debutto arriva a dicembre 2025 quando partecipa al campionato di Coppa del Mondo nello slalom di Semmering.

Nel mondo dello sci è conosciuta anche con un soprannome particolare: Black Panther, un nome che- come ha spiegato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport– nasce da un gioco tra compagne di squadra, ispirato al film con Chadwick Boseman, e che negli anni è tornato a circolare grazie alla madre. Un nomignolo che l’atleta sente profondamente suo e che racconta molto del suo carattere: determinata, veloce, elegante ma aggressiva in pista.

Giada D’Antonio è la sciatrice più giovane delle 11 atlete azzurre convocate alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Con il suo talento e la sua storia, dimostra che passione, sacrificio e determinazione possono abbattere qualsiasi confine geografico. L’appuntamento è il 18 febbraio, giorno dello slalom femminile.