Real TDG Futsal: 7 gol al Napoli per svoltare in C2. La Serie D si ferma sul 4-4 con l’Anacapri

Dopo una prima parte di stagione piena di difficoltà per il Real Torre del Greco in Serie C2, il girone di ritorno si prospetta di assoluto livello, con movimenti fatti sul mercato per puntare ad una veloce risalita in classifica. I primi acquisti hanno dato i loro frutti, e il Real TDG vince per 7-3 contro il Napoli Calcetto, un risultato che fa ben sperare per la seconda parte della stagione sportiva.

Non solo la Serie C2, ma anche in Serie D il Real TDG sta iniziando a carburare, con un pareggio per 4-4 contro l’Anacapri, ma la compagine corallina meritava sicuramente di più.

Un filotto di ottime prestazioni danno ottimismo alla piazza

La squadra di Torre del Greco viene da un periodo sicuramente positivo dall’avvento dei nuovi acquisti; nelle ultime quattro partite il Real TDG viene da una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ma contro squadre della parte alta della classifica, e con un distacco minimo, ciò a dimostrare che qualcosa sta cambiando: il Real TDG se la può giocare contro tutte le squadre del girone B di Serie C2, anche le più forti.

In questo momento la compagine di Torre del Greco si trova al penultimo posto in classifica, e la partita fuori casa di venerdì contro il Cisterna (che dista al momento solo tre punti) sarà un banco di prova importante per dimostrare che le chance di salvarsi ci sono, la salvezza è possibile.

Una Serie D promettente per imparare e crescere

Il progetto della seconda squadra in Serie D è nato per aumentare il movimento del futsal sul territorio e fare scouting per la prima squadra. Ad oggi il Real TDG è l’unica squadra torrese e l’unica realtà di calcio a 5 in città, e con il progetto della squadra B l’obiettivo è allargare gli orizzonti di questo sport sul territorio, diventando uno dei pionieri del calcio a 5 a Torre del Greco. Un progetto che si spera possa dare i suoi frutti cambiando il futuro di questo sport in Campania.