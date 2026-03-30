Tennistavolo, missione compiuta: Torre del Greco festeggia la salvezza in A2, B1 e C1

Un fine settimana da incorniciare per il TT Torre del Greco che in tutte le categorie in cui gareggia ha raggiunto la salvezza con una giornata di anticipo, un motivo di grande orgoglio per il team torrese che anche l’anno prossimo gareggerà in C1, B1 e A2.

Il resoconto delle partite

In C1 il Torre del Greco aveva bisogno vitale di una vittoria per raggiungere la salvezza, e questa vittoria è arrivata contro il San Nicola di Strada con il tabellino che recita un netto 5-0: due punti a testa per Giovanni Illibato e Gerardo Palladino, con Mattiello che con il suo punto chiude la pratica.

In B1 arriva una vittoria fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Dopo il risultato netto della C1 arriva il 5-0 anche in questa categoria contro il Castellana Grotte: due punti per Landolfi e Guastafierro, mentre “il Re” Davide Gammone mette a referto un punto che mette fine al match e permette ai corallini di festeggiare.

La situazione di classifica era sicuramente più tranquilla per il TT Torre del Greco in A2. Tuttavia, il team non aveva intenzione di deludere il proprio pubblico accorso in massa, e vince contro il TT Vita terzo in classifica una grande partita senza storia: 4-1 per i corallini e salvezza anticipata anche in A2.

Nonostante l’obiettivo raggiunto e l’ultima gara in casa, la stagione del TT Torre del Greco non si ferma qui: la serie A2 del Torre del Greco si concluderà il 18 aprile a Siracusa, la B1 sfiderà il TT Cava a Cava de’ Tirreni lo stesso giorno e la C1 concluderà il suo campionato contro il Sant’Espedito Napoli in trasferta il 19 aprile.