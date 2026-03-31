Basket, lo Sporting Club Torregreco espugna Baronissi: la vetta è sempre più vicina!

Lo Sporting Club Torregreco non intende fermarsi, e batte la Virtus Baronissi in un emozionante scontro diretto che finisce 83-88, proiettando i corallini verso la vetta della classifica. Una vittoria, contro una delle squadre più forti del campionato, che ha dato grande entusiasmo alla piazza, in attesa dei prossimi scontri diretti.

La cronaca della gara

Il match è stato molto equilibrato, con tanti canestri da ambo le parti. Ne ha beneficiato lo spettacolo per i tifosi, che a Baronissi hanno assistito ad una partita con un altissimo tasso tecnico. Regna l’equilibrio per tutta la partita, ma a spuntarla nel primo quarto è stata la Virtus Baronissi. La prima frazione di gioco si conclude, infatti, sul risultato di 21-16.

Lo Sporting, però, è duro a morire, e grazie ai continui contropiedi e alla grande prestanza fisica dei corallini, ribalta il risultato e porta le squadre negli spogliatoi sul parziale 40-43. Al ritorno dagli spogliatoi le due compagini rispondono colpo su colpo ai canestri avversari, e stavolta è la squadra di casa a spuntarla (62-59).

L’ultimo quarto continua sulla falsa riga degli altri e, con una tripla di Giovanni Mennella quasi da metà campo, la partita sembra finita. La Virtus Baronissi, tuttavia, non si arrende, ed uno strepitoso Catapano segna la tripla del pareggio nonostante fosse raddoppiato dallo Sporting: questo canestro porta il match all’overtime.

Nei supplementari però sono i corallini a fare la partita, portando a casa una vittoria fondamentale per la rincorsa alle posizioni di alta classifica. Dopo la sosta di Pasqua lo Sporting torna in campo, in casa, per un altro scontro diretto importantissimo: la tensostruttura La Salle ospiterà l’Art Borrelli Basket il 12 aprile alle 19.