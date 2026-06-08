Torre del Greco sul tetto d’Europa: la Ginnastica Turris fa la storia a Cesenatico

La Ginnastica Turris brilla ancora, e lo fa nel TeamGym, una delle vetrine internazionali più importanti della disciplina. All’Accademia Acrobatica di Cesenatico la squadra di Torre del Greco centra tanti podi sia nella competizione internazionale, sia nelle finali nazionali che si sono tenute dal 5 al 7 giugno: un motivo di grande orgoglio per la città e per tutta la squadra.

I risultati della Ginnastica Turris nella gara internazionale

Al TeamGym la Ginnastica Turris ha sfidato numerose compagini provenienti da Francia, Spagna, Repubblica Ceca ed Estonia, e con tre squadre nella gara internazionale centra un bellissimo oro con Salvatore De Sena, Cleo Siglioccolo, Sofia Gualtieri, Mattia Maucioni, Francesca Cipriano, Camilla Rivieccio, Tea Siglioccolo e Angelina Zeno.

La Ginnastica Turris centra anche la medaglia d’argento con Simone Leone, Roberta Giacobelli, Raffaella Di Maio e Noemi Gualtieri, firmando quindi una doppietta storica tutta torrese.

Tanti successi anche nelle finali nazionali

In ambito nazionale la stessa squadra che ha vinto la competizione internazionale fa en plein e vince anche la finale nazionale. Il weekend di successi non si è concluso qui: anche il vivaio della Ginnastica Turris ha occupato il gradino più alto del podio con Antonio Pernice, Giulia Bianco, Maria Francesca Nicolais, Benedetta Nicolais, Beatrice Vitiello, Tra Speranza, Martina Limone, Ginevra Delle Curti, Chiara Tarquinio, Elisabetta Ascione, Pierpaolo Ruotolo, Alberto Puglisi e Raffaele Di Mauro.

Il fine settimana da sogno si è concluso con il titolo di vice-campionesse d’Italia ottenuto da Giorgia Di Guardo, Anna Borriello, Barbara Commesso, Gabriella Matrone e Nicole Altiero.

Un successo totale e un futuro che si prospetta radioso

A Cesenatico la Ginnastica Turris ha dato miglior prova di sé: i tecnici e la dirigenza sono orgogliosi della squadra che ha scritto la pagina più importante della storia del club. Il lavoro e la passione pagano sempre, e questi grandi risultati lo confermano.