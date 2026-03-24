Ginnastica Turris campione a Plzen nell’International Teamgym Cup 2026!

Trasferta internazionale per i giovani della Ginnastica Turris che il 21 e 22 marzo hanno gareggiato in Repubblica Ceca nell’International Teamgym Cup con quattro squadre, di cui tre a podio.

L’International Teamgym Cup come trampolino di lancio

Anche se giovanissimi, i ragazzi torresi hanno rappresentato con orgoglio la Ginnastica Turris a Plzen in una competizione molto importante nel panorama sportivo della disciplina.

L’International Teamgym Cup, infatti, è una delle competizioni internazionali più importanti nell’ambito della ginnastica. Tra i promotori c’è anche la FISAC (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici), e la competizione permette a molti club di dimostrare il proprio valore in un contesto internazionale.

I risultati delle gare

La Ginnastica Turris, accompagnata dai coach Ersilia De Chiara e Vincenzo Festa, partecipa alla gara con quattro squadre di giovani e giovanissimi che hanno partecipato con tanta emozione e con l’entusiasmo che li contraddistingue.

La squadra femminile, composta da Rivieccio Camilla, Siglioccolo Tea e Zeno Angelina, arriva quinta, ma comunque si è difesa molto bene durante la gara.

Sfiorano il titolo di campioni le squadre composte da Leone Simone, Di Maio Raffaella, Gualtieri Noemi, Maucioni Mattia, Cipriano Francesca e D’Antonio Chiara, che si piazzano in seconda posizione.

Sono i giovanissimi di 8 anni appena compiuti ad essere campioni internazionali della disciplina nella loro categoria: De Sena Salvatore, Siglioccolo Cleo e Gualtieri Sofia salgono sul gradino più alto del podio a Plzen.

Ersilia De Chiara, coach e accompagnatrice della Ginnastica Turris in questa competizione internazionale, con grande emozione fa i complimenti ai suoi ragazzi, che hanno partecipato con orgoglio alle gare:

“Lo sport è l’arte di trasformare il silenzio del sacrificio e il peso della fatica nel brivido di un’emozione che non si può spiegare, ma solo vivere sulla propria pelle. Faccio i complimenti a tutti i miei atleti che ci fanno emozionare ancora!”.

Tuttavia, non finisce qui per la Ginnastica Turris: la squadra di Torre del Greco è pronta per gareggiare a Cesenatico per la Finale Nazionale dal 5 al 7 giugno.