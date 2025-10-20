Prima vittoria in campionato per il Napoli Basket, battuto 79-86 l’Universo Treviso

PalaBarbuto sold-out per la sfida tra Napoli Basket e Pistoia

Arriva la prima vittoria per il Napoli Basket guidato da Alessandro Magro, che si impone 79-86 sul campo dell’Universo Treviso. Si muove così la classifica della Lega Basket Serie A, con il Napoli che mette in cascina i primi due punti della stagione dopo le due brutte sconfitte nelle prime partite di campionato.

La scelta vincente del coach di inserire nel quintetto titolare Savion Flagg ha premiato: l’ala 26enne ha messo a referto ben 18 punti che hanno permesso alla squadra partenopea di sbancare il PalaVerde di Treviso.

Sono da evidenziare anche le ottime prestazioni di Rasir Bolton con 18 punti nel tabellino, e della guardia Naz Mitrou-Long, con altri 13 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

La partita nel primo tempo resta molto equilibrata, con il secondo quarto che finisce comunque con il Napoli Basket in vantaggio ma di pochi punti. Nel secondo tempo e soprattutto nel terzo quarto, Napoli prende il largo, arrivando all’inizio dell’ultimo quarto a ben 13 punti di vantaggio. La superiorità mostrata sul campo continua durante l’ultima frazione, nonostante la reazione di Treviso trascinata da Olisevicius con i suoi 17 punti.

Le parole dell’allenatore di Napoli al termine della partita

Il coach di Napoli ha parlato al termine della partita evidenziando come ci sia da lavorare ancora su palle perse e difesa. La vittoria però, permette alla squadra di lavorare con più serenità durante la settimana, per alzare il livello delle prestazione ed aggiustare eventuali lacune in alcuni aspetti del gioco.

Ha inoltre parlato del suo organico e delle prestazioni dei suoi cestisti: per il coach avere tanti giocatori in doppia cifra significa che c’è tanta qualità e quindi tanti potenziali protagonisti durante le partite.

La prossima gara di campionato di domenica contro la Reggiana sarà un ottimo banco di prova per cercare di dare continuità a questo risultato positivo.