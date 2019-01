Napoli-Sassuolo e Napoli-Lazio: curve a 3 euro solo per chi li prende entrambi

La SSC Napoli concede ai suoi tifosi di acquistare due biglietti per le prossime due gare casalinghe degli azzurri ad un prezzo speciale. La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l’evento Napoli – Lazio di campionato, che per l’evento Napoli – Sassuolo di Coppa Italia, presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone. E grazie a questa iniziative “Promo Ticket” sarà possibile acquistare il biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli – Sassuolo ad una tariffa speciale. I biglietti sono in vendita da oggi 7 gennaio.

I prezzi di Napoli vs Sassuolo per chi usufruisce della “Promo Ticket”(solo per coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Lazio):

Tribuna Posillipo € 8,00

Tribuna Nisida € 6,00

Distinti € 5,00

Curve € 3,00.

Chi invece è interessato al solo evento di Napoli- Sassuolo e quindi senza usufruire della promozione questi sono i prezzi: