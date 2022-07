VIDEO/ Diffuso in Inghilterra un video su Koulibaly: lo fa apparire scarso e bidone

Nelle prossime ore potrebbe essere annunciato ufficialmente il passaggio di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Il cartellino del difensore senegalese, secondo le indiscrezioni finora emerse, verrà pagato 40 milioni dagli inglesi che si assicureranno le sue prestazioni; per il calciatore invece un contratto quadriennale da dieci milioni netti a stagione. Un ingaggio da vero top player, ed in effetti le performance alle quali Koulibaly ci ha abituato nel corso dei suoi anni al Napoli dimostrano che si tratta di uno dei migliori difensori centrali al mondo.

Una qualità che non può essere messa in discussione, eppure in Inghilterra sta circolando un video che mette in cattiva luce KK: su Twitter gira un filmato che raccoglie tutti gli errori che ha commesso nelle diverse partite disputate contro il Liverpool ed in particolare quando ha ingaggiato dei duelli con Salah.

Koulibaly scarso e bidone: il video che circola in Inghilterra

Il chiaro intento è dunque quello di smorzare l’entusiasmo dei tifosi dei Blues, d’altra parte visitando il profilo dell’utente che l’ha caricato scopriamo che è un tifoso del Liverpool.

Welcome to the Premier league Koulibaly

La risposta

Non manca d’altra parte chi difende KK e diffonde, in risposta, un altro video dove invece sono visibili tutti i grandi interventi del difensore proprio contro Salah.